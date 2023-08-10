Маломуж спрогнозировал, стоит ли опасаться атак врагов под Купянском и на Луганщине

Николай Маломуж убежден, что попытки атак русских оккупантов атаковать на Харьковщине и Луганске особых перспектив не имеют.

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По словам Николая Маломужа, для русского диктатора Путина город Бахмут имеет политическое значение. / коллаж Главред, фото УНИАН

Попытки русских оккупантов наступать на Купянском и соседних направлениях имеют мало перспектив. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Что касается Купянска, Лимана, Сватово и Кременной, то Россия там готовит мощные альтернативные удары и уже пытается их осуществлять. Впрочем, она вряд ли задействует дополнительные многочисленные резервы – 100 тысяч человек, которые там есть, и так на пределе ее возможностей, у нее нет возможности подтянуть еще что-то. Все операции россиян на этом направлении – это попытка оттянуть силы от Бахмута, где мы реально продвигаемся", ‒ сказал он.

По словам Маломужа, для русского диктатора Путина город Бахмут имеет политическое значение.

"Бахмут для Путина имеет не столько военное значение, сколько политическое. Он персонально контролирует то, что происходит на этом участке фронта. В интервью он говорил о том, что получает отчеты каждый час о ситуации на востоке и юге, а особенно в Бахмуте. Для него Бахмут имеет огромное военно-политическое значение, это важно для его престижа. Он год пытался захватить этот город и частично захватил. Впрочем, сейчас мы занимаем позиции на подступах к городу и окраинах, особенно южных, а это создает предпосылки для освобождения Бахмута. Провал такой операции и потеря Бахмута станет ударом по всей "спецоперации Путина", его большим проигрышем. Ведь это едва ли не единственный успех, которого он достиг, а в случае потери города этот успех будет полностью нейтрализован. Именно поэтому Путин бросает дополнительные силы на Купянск, Лиман, Сватово, Кременную, Авдеевку, Марьинку – он пытается оттянуть и распылить наши войска, особенно силы прорыва. Он хочет провести такую операцию, чтобы мы застряли в позиционных боях. Именно поэтому на Купянск подтянули Кантемировскую танковую дивизию, как говорят россияне, "элиту", но и ее мы уничтожаем. Противнику немного удалось продвинуться вперед, но мы отбили его попытки наступать и держим его под жестким контролем на предыдущей позиции", ‒ сказал он.

Маломуж убежден, что попытки атак русских оккупантов атаковать на Харьковщине и Луганске особых перспектив не имеют.

"А все контрдействия россиян на Харьковщине, Луганщине и на юге от Бахмута особых перспектив не имеют. Мы хорошо держим свои позиции и отбиваем атаки врага, и он либо не продвигается, либо продвигается максимум на пару километров. Сейчас у России уже нет ресурсов, чтобы продвинуться дальше", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – ошибаются, заявил министр обороны Украины.

военный аналитик Петр Черник отметил, что россиянам готовят окружение в Бахмуте, враг имеет только два варианта – оккупанты в городе могут быть уничтожены или взяты в плен. Российские войска остаются в Бахмуте, но украинские силы контролируют высоты. Враг близок к оперативному окружению нашими воинами.

Также сообщалось о том, что ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях. В Генштабе ВСУ отметили, что из-за террористических атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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