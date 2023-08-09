'Будем мочить Черноморский флот': эксперт раскрыл, как Украина разблокирует порты

Если страны хотят, чтобы все происходило быстрее, то должны сформировать коалицию, которая будет давить на Россию.

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Загородний раскрыл детали нового мирного плана / коллаж: Главред, фото: Главред, ОПУ

В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний проанализировал итоги переговоров в Саудовской Аравии и рассказал, как может выглядеть будущий мирный план.

"Участники переговоров в Саудовской Аравии для разработки следующих документов взяли мирный план Зеленского. Украина выбрала правильную позицию: хотите зерна - это ваши проблемы. Мы не можем вывести зерно, которое они хотят купить. Как мы готовы разблокировать порты? Будем мочить Черноморский флот и убивать российский экспорт в том же Новороссийске. Вот такой у нас план", - пояснил эксперт.

По словам Загороднего, если страны хотят, чтобы все происходило быстрее, то должны сформировать коалицию, которая будет давить на Россию.

"НАТО следует организовать конвои для сопровождения грузов. Можно отправить их договариваться с Эрдоганом, ведь Турция в течение полугода сопровождала перевозку грузов", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, почему Украине надо переносить войну в Россию:

Напомним, что Украина, Запад и Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского. Цель-подключить страны Глобального Юга к мирному завершению войны. Ожидается, что мероприятие станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой участвовали делегаты Бразилии, Индии, Турции и ЮАР.

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ. Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море.

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