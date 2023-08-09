ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях

У российских оккупантов значительно увеличилось количество потерь, отметил Генштаб.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада, 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил о том, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 53 авиационных удара.

В Генштабе ВСУ отметили, что из-за террористических атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону и отбили атаки противника в районе Синьковка Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и в районе Зайцево Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг совершил авиационные удары

в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

Генштаб раскрыл, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. в частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Свативско-Кременском направлении", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов. Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных.

В ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска. Череватый сообщил, что Украина знает все их намерения, обо всех подразделениях, которые сосредоточены и обо всех командирах.

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