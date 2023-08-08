'ВСУ прошли первую линию': эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что украинские войска прошли один из самых сложных этапов - полосу обеспечения.
"На самом деле информация разная. Некоторые неофициально говорят о том, что в некоторых местах уже первая линия пройдена и на определенных участках украинские войска выходят на вторую. Но есть официальная информация, мы ею оперируем", - сообщил Самусь для 24 канала.
Украинские бойцы прошли тяжелую полосу обеспечения. Она предназначена для того, когда наступающие войска увязнут в минных полях, инженерных заграждениях и т.п., то артиллерия противника накрывает их.
"Это очень трудно пройти, прежде чем дойти до первой линии обороны, где расположены войска противника", - отметил эксперт.
Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте
Напомним, что на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз контрнаступление ВСУ. Основным вызовом для украинских войск остается прорыв через оборонительные линии России в Восточной и южной частях страны.
ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов. Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. Украинские защитники уничтожили 18 единиц военной техники россиян, сообщил Александр Тарнавский.
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