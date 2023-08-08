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"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

Юлия Куришко
8 августа 2023, 22:24 обновлено 8 августа, 22:42
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Михаил Самусь сообщил, что украинские бойцы прошли самую тяжелую полосу обеспечения.
'ВСУ прошли первую линию': эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях
ВСУ выходят на линии обороны, где расположены оккупанты / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что украинские войска прошли один из самых сложных этапов - полосу обеспечения.

"На самом деле информация разная. Некоторые неофициально говорят о том, что в некоторых местах уже первая линия пройдена и на определенных участках украинские войска выходят на вторую. Но есть официальная информация, мы ею оперируем", - сообщил Самусь для 24 канала.

Украинские бойцы прошли тяжелую полосу обеспечения. Она предназначена для того, когда наступающие войска увязнут в минных полях, инженерных заграждениях и т.п., то артиллерия противника накрывает их.

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"Это очень трудно пройти, прежде чем дойти до первой линии обороны, где расположены войска противника", - отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз контрнаступление ВСУ. Основным вызовом для украинских войск остается прорыв через оборонительные линии России в Восточной и южной частях страны.

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов. Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. Украинские защитники уничтожили 18 единиц военной техники россиян, сообщил Александр Тарнавский.

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