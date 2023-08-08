Россия строит большой лагерь 'вагнеровцев' вблизи Украины: для чего

Центр национального сопротивления сообщает о том, что на аэродроме Жабровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников "Вагнера".
"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Жабровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - сообщили в ЦНС.
В то же время сохраняется высокая вероятность применения "вагнеровцев" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции страны-агрессора России и Беларуси по давлению на страны населения Европы.
"Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", - отметили в центре.
На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.
"Вагнер" в Беларуси: что известно
Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК"Вагнера". По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.
Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.
Рассвет рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в Беларусь. Если сейчас по ЧВК "Вагнер" будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена. Но есть и другие варианты развития событий.
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