Россия строит большой лагерь 'вагнеровцев' вблизи Украины: для чего

Происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер", сообщили в ЦНС.

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Россия строит большой лагерь вагнеровцев возле Украины / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: Радио Свобода

Центр национального сопротивления сообщает о том, что на аэродроме Жабровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников "Вагнера".

"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Жабровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - сообщили в ЦНС.

В то же время сохраняется высокая вероятность применения "вагнеровцев" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции страны-агрессора России и Беларуси по давлению на страны населения Европы.

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"Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", - отметили в центре.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

"Вагнер" в Беларуси: что известно

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК"Вагнера". По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

Рассвет рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в Беларусь. Если сейчас по ЧВК "Вагнер" будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена. Но есть и другие варианты развития событий.

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