Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в Беларусь

Если сейчас по ЧВК "Вагнер" будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена. Но есть и другие варианты развития событий.

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Роман Свитан рассказал об угрозе для Лукашенко со стороны ЧВК "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что наемников ЧВК "Вагнер" могли переместить в Беларусь для того, чтобы уничтожить. При этом есть и возможность того, что "вагнеровцы" свергнут белорусского диктатора Александра Лукашенко - оружие для этого они будут брать на белорусских складах.

"Чтобы уничтожить взбесившееся войско, применяют определенные методы. В частности, когда хотят уничтожить людей, которые совершили, мягко говоря, военный проступок, их собирают в одном месте и ликвидируют. Оптимальный вариант в такой ситуации – отобрать оружие, вывезти из страны, собрать в одном месте и "накрыть", - сказал Свитан в интервью Главреду.

По его словам, если сейчас по ЧВК Вагнер будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена.

"Тогда 5 тысяч боевиков ОПГ Пригожина, которые посмели высказать свое негодование относительно управления войсками, ликвидируют. Примерно для этого их и отправили в Беларусь", - считает Свитан.

При этом, по словам военного, "вагнеровцы" могут не только проводить обучение белорусских войск или готовиться к уходу из страны, но и снова пойти на Москву.

"Сценарий возможен в том случае, если башни Кремля, которые не договорились между собой, еще раз попытаются использовать ЧВК Вагнер как инструмент для шантажа", - сказал он.

Свитан добавил, что ЧВК "Вагнер" лишили оружия, поэтому они не представляют никакой угрозы – разве что для самих себя и Лукашенко.

"Для батьки они опасны тем, что могут взять оружие в Вооруженных силах Беларуси (…) Да, они могут свергнуть Лукашенко. Но оружие будут получать на белорусских складах", - резюмировал Свитан.

Смотрите интервью Романа Свитана Главреду:

В Беларусь перебросили наемников ЧВК "Вагнера"

15 июля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси зафиксированы отдельные группы представителей российской ЧВК "Вагнера".

Ранее стало известно, что Министерство обороны страны-захватчика России получило от боевиков ЧВК Вагнер более 2 тысяч единиц боевых машин и вооружений. Также мятежники отдали кадровым оккупантам более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и примерно 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Руководство силового блока во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым единогласно поддержало инициативу уничтожения Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера в течение нескольких месяцев. Об этом писад Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

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