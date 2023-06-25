"Либо в могиле, либо в тюрьме": в Сети узнали, какую судьбу Патрушев уготовил Пригожину

Вопрос с ликвидацией главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в Кремле якобы решен. Причем неважно, где это произойдёт - в России или за её пределами.

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Евгений Пригожин вероятно будет ликвидирован / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Руководство силового блока во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым единогласно поддержало инициативу уничтожения Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера в течение нескольких месяцев. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Речь идёт обо всех действующих и бывших бойцах. Все должны оказаться или в могиле, или в тюрьме. Все помилованные зэки вернутся в тюрьмы, большинство - навсегда", - сообщили на канале.

Кроме того, было решено выдавить самого главаря ЧВК Евгения Пригожина из страны.

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"Что касается Пригожина, то вопрос с его ликвидацией решен независимо от того, где это произойдёт - в России или вне её пределов. Пригожин действительно глуп, никто через совсем небольшое время и не вспомнит о "гарантиях", данных ему Лукашенко и Патрушевым. Цирк ещё не закончен, но клоунов уже не жалко", - говорится в сообщении.

Также генерал СВР пишет, что никаких переговоров с Пригожиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко целый день не вел. Он якобы вступил в переговорный процесс всего на несколько часов по просьбе силовой части российского руководства.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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