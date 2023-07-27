Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповичского района, где они сделали свой лагерь.

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Боевики Вагнер за 2 недели завезли множество единиц техники в Беларусь / Радио Свобода

Наемники ЧВК Вагнер, которые после мятежа Пригожина в стране-агрессоре России переехали в Беларусь, стягивают технику в свой лагерь в селе Цель. Наблюдатели заметили около 754 единиц техники. Количество тяжелой военной техники не уточняется. Если она есть, то количество минимальное.

Как сообщает Радио Свобода, служба Planet Labs опубликовала спутниковый снимок, который был сделан утром 25 июля. На нем можно увидеть объекты, похожие на технику. Всего – 754 единицы.

Тяжелая военная техника если и есть, то ее там минимум.

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Какую технику ЧВК Вагнер привезли в Беларусь

62 тентовых грузовика

534 габаритных автомобиля, таких как пикапы УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ "буханки", микроавтобусы Газель, УАЗ Патриоты, другая автомобильная техника

33 автобуса

99 грузовиков различной модификации

26 военных грузовиков – скорее всего, Уралы, КамАзы, или даже бронетехника.

По сравнению с данными на 19 июля, техники стало больше на 290 единиц.

Техника боевиков Вагнер в Беларуси / Радио Свобода

ЧВК Вагнер в Беларуси

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на днях объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси. Как полагает чиновник, боевики могут устроить провокации у границ Польши или стран Балтии. Западному миру в такой ситуации следует усилить военную поддержку Украины.

Военный обозреватель Алексей Арестович, анализируя пребывание ЧВК Вагнера в Беларуси, назвал худшие сценарии развития событий. По мнению аналитика, Россия тиражирует информационные вбросы, однако провокаций исключать нельзя.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что ЧВК Вагнер не способны пойти на провокации против Польши, поскольку боевиков слишком мало для проведения подобных операций. По его словам, даже если они задумают такой сценарий, об этом узнает Запад и будет нанесен удар ракетами Tomahawk по лагерю Вагнер в Беларуси.

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