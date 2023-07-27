Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условие

Угрозы Александра Лукашенко беспочвенны, невозможно напасть на страну НАТО силами ЧВК Вагнер, уверен Роман Свитан.

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Роман Свитан оценил угрозу ЧВК Вагнера для Польши / Коллаж: Главред, Фото: Коммерсант, Скриншот

Заявления Александра Лукашенко о желании наемников ЧВК Вагнера идти в Польшу можно считать мелкой провокацией, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Россия не будет организовывать никаких провокаций. Намеки Лукашенко на возможные действия безоружной ОПГ Пригожина, численность которой всего несколько тысяч человек, сродни попыткам пугать польского ежика голой пятой точкой батьки", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что Владимир Путин и Александр Лукашенко понимают, что их ждет совсем не тот конец, который они представляли, потому они "устроили друг перед другом браваду".

"Причем бравируют они разоруженной ЧВК, которая самостоятельно не провела ни одной военной кампании. Вагнеровцы составляли лишь 1% от всех российских войск на поле боя. Поэтому я считаю, что заявления Москвы и Минска больше похожи на истерику, а не реальное предупреждение", — отметил он.

Собеседник уверен в том, что угрозы Лукашенко беспочвенны, ведь невозможно напасть на страну НАТО силами ЧВК Вагнер из Беларуси, которые, к тому же, безоружны.

"Даже силами 50 тысяч боевиков нельзя реализовать такую операцию. Вот если бы там было 5 миллионов войск, тогда в теории можно было бы говорить об этом сценарии", — сказал он.

Военный эксперт напомнил о том, что РФ собрала в Украине более 300 тысяч военных, при этом оккупанты уже не могут проводить наступательные действия: "Заявления из России и Беларуси – это даже не провокация и не ИПСО. Нервный смешок, истерика или же полное незнание военной доктрины, ситуации и действий".

Он говорит, что отдельно 5 тысяч боевиков Вагнера не смогут достичь никаких целей и не способны даже близко подойти к границе с Польшей, не говоря уже о ее пересечении или нападении на объекты.

"Боевиков уничтожат дальними средствами поражения еще на подходе к границе. Более того, если разведка узнает о реальной запланированной провокации, 5-тысячная группировка ЧВК Вагнер будет полностью уничтожена ракетами Tomahawk еще в лагере в Беларуси", — добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в Беларусь. Если сейчас по ЧВК "Вагнер" будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена. Но есть и другие варианты развития событий.

Напомним, что Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь.

В Беларусь перебросили 11-ю колонну "вагнеровцев" с броневиками "Щука". Известно, что сейчас колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев - Чериков). В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

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