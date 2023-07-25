В Беларусь перебросили 11-ю колонну 'вагнеровцев' с броневиками 'Щука'

В Беларусь прибыла еще одна колонна с "вагнеровцами" вместе с бронированными автомобилями.

https://glavred.info/world/do-bilorusi-perekinuli-11-tu-kolonu-vagnerivciv-iz-bronovikami-10488334.html Ссылка скопирована

В Беларусь перебросили еще одну колонну "вагнеровцев" / коллаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, иностранные СМИ

К Беларуси перебросили уже 11-ю колонну ЧВК "Вагнер" прибывшую в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука".

Об этом сообщили в мониторинговом проекте "Беларуски Гаюн" в Telegram. Известно, что сейчас колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев - Чериков).

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

видео дня

1 УАЗ-Патриот;

1 внедорожник;

6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);

11 седельных автопоездов (фур);

6 седельных тягачей (на полуприцепах - 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);

2 Уралы - 4320 (тент);

2 Камазы (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством ЧВК "Вагнер". Ранее подобных автомобилей в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировали.

По прогнозу мониторинговой группы, дальше колонна может двигаться такими маршрутами:

граница РФ / РБ-трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) - трасса М5 - полевой лагерь в селе цель,

граница РФ / РБ-трасса Р43 (через Кричев, Чериков) - трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев - Бобруйск) - трасса М5 - полевой лагерь в селе цель.

"Вагнер" в Беларуси: что известно

Напомним, что огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь.

"Вагнер" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной. "Вагнеровцы" проводили разведку местности, но не поделили территорию с пограничниками Беларуси.

Больше интересных новостей: