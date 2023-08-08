'Знали, что люди придут на помощь': в ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, для чего российские оккупанты повторно наносят удары по жилым домам в Украине.
"Они сознательно знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не первый раз. Так же и с Покровском. Это их нацистская практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо еще. Для них это не является преградой", - подчеркнул Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини".
Он также пояснил, что такими обстрелами россияне хотят сломать волю украинцев к сопротивлению и показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем.
"Тем более, что приближается годовщина нашей удачной Харьковской операции, которая очень унизила их и каскадно обвалила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям", - подчеркнул спикер.
Ракетная атака по Покровску: что известно
Напомним, что РФ ударила двумя ракетами по Покровску. Российские захватчики нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.
Стало известно о жертвах ракетной атаки в Покровске: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли-7. РФ осуществила два удара "Искандерами". Первой целью оккупантов были гражданские, второй - службы, которые приехали спасать пострадавших.
В Покровске погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса. Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами вечером 7 августа.
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