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"Засыпят телами Европу": Самусь раскрыл планы Путина на ближайший год

Анна Ярославская
3 августа 2023, 10:47 обновлено 3 августа, 11:02
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Путин ничем не рискует. Он уже и так военный преступник. Его план - довести ситуацию до такого абсурда, чтобы выйти сухим из воды.
Михаил Самусь, Путин, война в Украине
Когда оккупанты закрепятся в Украине, то смогут "раскручивать" ситуацию в других странах, считает Самусь / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин попытается максимально использовать период до выборов нового президента США для того, чтобы реализовать свой замысел по хаотизации Африки, Европы и принуждению Украины подписать некие "Минские договоренности". Когда оккупанты закрепятся в Украине, то смогут "раскручивать" ситуацию в других странах, например, оккупировать страны Балтии. Такое мнение в интервью Главреду озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Выборы в США состоятся осенью 2024 года, но новый президент придет к власти только в начале 2025-го, "то есть до этого момента Путину, грубо говоря, еще надо дожить".

"Что будет потом - это уже будет другая эпоха. Если мы к тому моменту выбросим всех захватчиков, и к власти придет Трамп, то поверьте мне, он первый прилетит в Киев, и скажет, что в восторге от Зеленского. Потому что с победителями все хотят разговаривать. Кто будет после выборов – посмотрим. Здесь важно, какими будут условия во время предвыборной кампании, которые обусловят то, кто придет к власти", - сказал Самусь.

Также эксперт прокомментировал ситуацию в Сувалкском коридоре. По его словам, силы, которые Россия может там применить, будут зависеть от реакции НАТО.

"Сначала это могут быть гибридные действия. Далее, если Запад это проглотит, то тогда их можно просто заводить колоннами. В Калининграде есть группировка войск – она под видом сил "Союзного государства" заводится в Беларусь, в это время в коридоре создается определенная зона безопасности, то есть нейтральная зона, где Союзное государство "обеспечивает стабильность". Если НАТО это допустит, это будет очень плохо. Потому что Сувалкский коридор фактически пересекает любую логистику между странами Балтии и другими странами НАТО. То есть следующим шагом будет оккупация стран Балтии", - объяснил Самусь.

Он добавил, что как раз сейчас формируются те условия, на которых будет реализовываться этот "гениальный" план РФ по расшатыванию ситуации".

"Если Запад сейчас ударит по морде, никакого кризиса не будет. Если же они будут отступать понемногу, то будет огромный кризис в Сувалкском коридоре, потом в странах Балтии, а потом – увидим. Когда начнет разваливаться НАТО, там будут возможны любые варианты", - считает он.

Что касается Украины, то тут страна-агрессор уже не пытается оккупировать новые территории. В РФ понимают, что ВСУ сейчас - это самая сильная армия в Европе. Максимум, что оккупанты могут сделать – это настроить оборонительных линий и все заминировать, чтобы украинская армия не смогла отвоевать свои территории.

Когда оккупанты максимально закрепятся в Украине, то дальше смогут начинать раскручивать конфликты на других территориях. По словам Самуся, осенью в РФ будет мобилизация - наберут как минимум 500 тысяч человек, которые будут вливаться на фронт ближе к зиме. Так как до выборов в США у России есть еще год, они могут провести еще несколько волн мобилизации и набрать 2 миллиона человек.

"Если Европа будет слабой, они засыпят телами Европу. Потому что Путин на самом деле ничем не рискует. Он уже и так военный преступник. Его план - довести это до такого абсурда, когда НАТО развалится и Путину позволят выйти с сухим из воды, а с путинского режима снимут санкции и вернется "business as usual". То есть даже такие планы у них существуют. Для нас это нонсенс, но в Европе можно найти политиков, которые считают, что это возможно", - резюмировал Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите полное интервью Михаила Самуся Главреду:

"Вагнеровцы" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников ЧВК "Вагнер" направились в сторону Сувалкского коридора, под Гродно (Беларусь).

Он считает, что, "вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, но также, вероятно, попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами, и это создает дополнительные риски".

Ранее российский диктатор Владимир Путин выдумал, что Польша и Литва якобы "хотят оккупировать Украину". Он решил разразиться угрозами в адрес Варшавы.

"Западные территории нынешней Польши - подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", - сказал глава Кремля.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Путиным придумал, что боевики ЧВК Вагнер якобы "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув". Кроме того, Лукашенко насочинял, что НАТО и Польша "хотят оттяпать запад Украины". Беларусь, мол, "не допустит такого сценария".

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