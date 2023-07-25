"Это не игра": контрнаступление отстает от графика, но идет по плану - Резников

Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – заблуждаются, завил министр обороны Украины.

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Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось. Несмотря на отставание от графика, оно все же развивается согласно плану. Об этом в интервью телекомпании CNN сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – заблуждаются.

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Резников упомянул несколько причин, по которым контрнаступление может идти медленнее, чем ожидалось, в том числе это наличие боеприпасов, артиллерийских снарядов и артиллерии.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас выступает враг в больших количествах. Так что это война, это не компьютерная игра", – сказал министр обороны.

Резников отметил, что украинское командование на местах "видит реальную ситуацию на поле боя" и что самое ценное – это "жизнь наших солдат".

"Нам нельзя торопиться, когда мы используем наших солдат, саперов, специалистов по разминированию для того, чтобы готовить коридоры для реального наступления", – подчеркнул Резников.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные пошли в контрнаступление позже, чем планировалось. Изначально ВСУ должны были начать мощные атаки весной этого года. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, защитники Украины не смогли пойти весной в контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и техники.

Также Зеленский сказал, что одним из факторов, который замедляет продвижение украинских военных, является наличие заминированных оккупантами дорог и полей. Впрочем, вскоре контрнаступление Украины начнет набирать обороты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

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