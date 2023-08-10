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Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море: подробности

Алёна Воронина
10 августа 2023, 13:50 обновлено 10 августа, 13:54
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В первую очередь эти маршруты будут использоваться, чтобы могли выйти гражданские суда, которые находятся в портах Украины еще с начала полномасштабной войны.
Порт В Одессе
Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море/ УНИАН

Украина открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов. Но при этом военные предупреждают, что угроза со стороны страны-агрессора России сохраняется.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в четверг, 10 августа. Отмечается, что эти маршруты Украина уже предложила в обращении к Международной морской организации (IMO), и совет организации признал право нашего государства на свободное торговое судоходство, что гарантировано международным морским правом.

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

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В Военно-морских силах отметили, что IMO призвала страну-агрессора Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать торговому судоходству в Черном море.

Объявленные маршруты в первую очередь будут использовать для того, чтобы имели возможность выйти гражданские суда, которые еще с начала полномасштабной войны РФ против Украины находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

При этом к проходу маршрутами будут допускать суда, владельцы или капитаны которых согласятся плыть в текущих условиях.

В ВМС ВСУ напомнили, что последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. А потом Россия вышла из зернового соглашения и атаковала портовую зерновую инфраструктуру, пытаясь прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки.

Ситуация с зерновой сделкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит обстреливать украинские порты и доминировать в Черном море, Украина будет отвечать тем же – и до конца войны РФ может остаться без кораблей.

Данилов жестко высказался о зерновом соглашении. Несмотря на угрозы страны-агрессора России, Украина будет делать всё от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием, сказал Данилов. Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ совершает провокационные действия, которые угрожают безопасности не только украинцев, но и всего международного сообщества.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина снова будет экспортировать зерно, несмотря на позицию страны-агрессора России. Из-за атак российских оккупантов на зерновые терминалы в Украине страдают прежде всего малообеспеченные страны. От экспорта украинского продовольствия больше всего зависят страны Азии и Африки.

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