"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

Если Россия продолжит обстреливать украинские порты и доминировать в Черном море, Украина будет отвечать тем же - и к концу войны РФ может остаться без кораблей. Об этом в интерью La Nacion заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Было соглашение между тремя сторонами - ООН, Турция, Россия. Они гарантировали коридор. Но Россия перекрыла Черное море, наши территориальные воды, обстреливая, блокируя, не давая возможности ни морскому транспорту, ни судам с зерном ходить. Именно поэтому Украина должна доказать, что в своих территориальных водах Украина имеет право ввозить и вывозить продукцию", - заявил он.
По словам президента, Украина вынуждена искать пути выхода из блокады, созданной Россией.
"Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить ее. Если Россия продолжит доминировать в Черном море и блокировать (судоходство, - ред.), обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших интересов", - отметил президент.
Зеленский отметил, что РФ, понимая, что не выиграет войну, создают ситуацию тупика, но при этом рискуют таким образом остаться без кораблей к концу войны.
"Если они продолжат стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим вам показать", - отметил президент.
По мнению президента, россияне создают патовую ситуацыю в Черном море.
"Для них, честно говоря, это так же, как они терроризируют нас и весь мир. В шахматах это называется пат, так как Россия не способна победить, нас пытаются поставить в эту ситуацию и делают это тоже с оружием в руках, с насилием. Поэтому Украина обязательно ответит на любое нападение на наше гражданское население, на наших зерновых брокеров. Мы хотим показать, что не они должны влиять на всех", - заявил Зеленский.
Российский террор в Черном море
В конце июля Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, где российский военный корабль угрожает гражданскому судну, которое проходило недалеко от одного из украинских морских портов.
"Какой у вас груз? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка любых грузов в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза", - угрожали российские захватчики.
В ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.
Как рассказал в интервью "Главреду" экономический эксперт Алексей Кущ, России нужна заморозка нынешней обстановки на фронте. А для того, чтобы ее заморозить, нужно сначала ее радикализировать, в частности - срывом зерновой сделки и обстрелами портовой инфраструктуры.
В настоящее время война расширяется на вторую сферу, то есть к сухопутной войне добавляется еще и морская, отметил он.
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