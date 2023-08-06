"Нравится это РФ или нет": Буданов заявил, что Украина снова будет экспортировать зерно

Украина сейчас прорабатывает определенные шаги, чтобы защититься от атак российских оккупантов и возобновить экспорт зерна.

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Буданов заявил, что Украина снова будет экспортировать зерно/ коллаж: Главред, фото: ГУР МО, УНИАН

Украина снова начнет экспортировать зерно, несмотря на позицию страны-агрессора России. Из-за атак российских оккупантов на зерновые терминалы в Украине страдают прежде всего малообеспеченные страны. От экспорта украинского продовольствия больше всего зависят страны Азии и Африки.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV. Он подчеркнул, что атаки РФ на портовую и зерновую инфраструктуру являются преступлениями против человечности.

В то же время Буданов отметил, что в Украине сейчас прорабатываются определенные шаги, чтобы защититься от атак страны-агрессора России и возобновить экспорт зерна.

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"Мы имеем сейчас то, что количество обращений с начала (ракетного террора портовой инфраструктуры – ред.) уменьшилось в несколько раз. То есть не удары, а собственно потери. Что касается зерна, то мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет", – подчеркнул глава ГУР.

Ситуация с экспортом зерна после угроз РФ

Ранее сообщалось, что израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России. Гражданский корабль Ams1 под флагом Израиля вошел в украинскую ветвь Дуная – это первое судно, которое пересекло Черное море прямым курсом в Украину после угроз России относительно "зерновой" блокады.

Однако позже появилось уточнение, что Россия не блокирует украинские порты на Дунае, "прорыва" кораблей не было. Израильское судно действительно двигалось в украинский порт на Дунае, но есть нюанс.

Напомним, Данилов жестко высказался о зерновом соглашении. Несмотря на угрозы страны-агрессора России, Украина будет делать всё от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием, сказал Данилов. Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ совершает провокационные действия, которые угрожают безопасности не только украинцев, но и всего международного сообщества.

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