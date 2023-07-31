Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России - СМИ

Суда движутся при воздушной поддержке американского P8 и БПЛА Forte12 RQ-4.

https://glavred.info/ukraine/izrailskiy-korabl-pervym-prorval-zernovuyu-blokadu-rossii-smi-10489813.html Ссылка скопирована

За израильским Ams1 следовали еще четыре судна / коллаж Главред. Фото: милитарный, marinetraffic.com

Гражданский корабль Ams1 под флагом Израиля вошел в украинскую ветвь Дуная - это первое судно, которое пересекло Черное море прямым курсом в Украину после угроз России по "зерновой" блокаде, замечает обозреватель "Милитарного" Urich.

На скриншотах, опубликованных в блоге, видны три судна - израильский Ams1, греческий Sahin 2 и грузинский Yilmaz. Они прошли турецкие проливы и двигались, согласно AIS, в Украину.

В то же время израильский Ams1 уже вошел в Дунай. Как замечает автор публикации, это первый корабль, который фактически прорвал российскую блокаду Черного моря после бомбардировки одесских портов 25 июля.

видео дня

За Ams1 следовали еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.

Согласно данным Flightradar, судам обеспечивал безопасность американский противокорабельный самолет P8 с дозаправкой над Румынией. Его сопровождал разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

Морская блокада России

Оккупанты после выхода России из зернового соглашения усилили боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Как замечали в ВСУ, РФ готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря.

Тогда как аналитики Института изучения войны убеждены, что Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины, потому что иначе врагу пришлось бы открывать огонь по всем гражданским судам, которые движутся в сторону Украины.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, пригрозил России потопить весь флот, если страна-агрессор будет посягать на одесские порты.

Вас могут заинтересовать новости: