"Для РФ это катастрофа": Огрызко рассказал, чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

То, что Россию не пригласили на саммит, означает, что она успешно направляется к изоляции, заявил дипломат.

https://glavred.info/ukraine/dlya-rf-eto-katastrofa-ogryzko-rasskazal-chego-zhdat-ot-sammita-v-saudovskoy-aravii-10491169.html Ссылка скопирована

Огрызко рассказал, чего ждать от саммита в Саудовской Аравии / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Любые результаты саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, не повлияют на позицию РФ, потому что это – страна-изгой, которую цивилизованный мир вычленяет из современных международных отношений, считает дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он подчеркнул, что нельзя быть одномоментно постоянным членом Совета Безопасности ООН, на которого возложена особая ответственность за поддержание мира и безопасности, и развязывать агрессивные войны и поджигать безопасность в разных уголках мира.

"В данном случае на Россию никакие предложения влиять не будут. А то, что ее не пригласили, означает, что она успешно направляется к изоляции. По меньшей мере, от цивилизованного мира. В Африке или Латинской Америке найдутся режимы, которые будут аплодировать Путину, потому что он продолжает держать их в экономической или иной зависимости, подкупает режимы в этих странах и таким образом пытается создать впечатление, что он тоже влиятельный член мирового сообщества", - пояснил дипломат.

видео дня

Также Огрызко отметил, что то, с кем Путин теперь общается и кому обещает поддержку, говорит о том, что это иллюзия.

"Деградация внешней политики Российской Федерации становится очевидной. А для такой страны, как Россия, это – катастрофа", - подытожил эксперт.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не будет. В саммите в Джидде, темой которого станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств.

Россия сблизилась с Китаем в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину, когда столкнулась с непредсказуемыми последствиями международного давления.

Сам Пекин называет свою позицию "нейтральной", хотя на дипломатическом и экономическом уровне поддерживает российскую сторону. Например, недавно специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй цинично призвал Запад прекратить поставлять в Украину оружие для помощи ВСУ.

Вам может быть интересно: