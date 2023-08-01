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Россия не блокирует украинские порты на Дунае, "прорыва" кораблей не было - СМИ

Яна Ставская
1 августа 2023, 22:03 обновлено 1 августа, 22:59
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Израильское судно действительно двигалось в украинский порт на Дунае, но есть нюанс.
Россия не блокирует украинские порты на Дунае, 'прорыва' кораблей не было - СМИ
Порты на Дунае не входили в "зерновую инициативу" / коллаж Главред. Фото: милитарный, marinetraffic.com

Украинские дунайские порты начали активно использоваться после деоккупации острова Змеиный независимо от "зерновой сделки", и обстрелы портовой инфраструктуры в этом районе не связаны с российскими угрозами заблокировать Черное море. Потому информация о прорыве морской блокады судами, в частности израильским Ams1, является неточной, говорится в статье "Экономической правды".

Журналисты в своем материале ссылаются на данные Marinetraffic, согласно которым в течение последней недели было зафиксировано движение судов в сторону портов Рени, Измаил и Усть-Дунайск.

При этом в порт на Дунае - в Измаил - двигалось одно из трех ранее указанных судов - AMS1 под флагом Сьерра-Леоне, которым оперирует турецкая NEVZAT AYDIN DENIZCILIK Ticaret LTD STI.

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Прорыв морской блокады

Накануне на сайте "Милитарный" в разделе "блоги" вышла статья о якобы прорыве российской морской блокады израильским судном Ams1.

Автор указывал, что за Ams1 следовали еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.

Более того, судам якобы обеспечивал безопасность американский противокорабельный самолет P8 с дозаправкой над Румынией. Его сопровождал разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

Угрозы России после выхода из "зерновой сделки"

РФ готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря, отмечали в командовании ВСУ. Это произошло после того, как Москва вышла из "зерновой сделки" и начала открыто угрожать уничтожением гражданских суден.

Однако эксперты сомневаются в том, что российским оккупантам удалось бы на самом деле реализовать такой сценарий. Иначе это означало бы, что РФ будет атаковать все корабли, которые движутся в сторону украинских портов.

В Украине неоднократно предупреждали Россию о последствиях. Накануне президент Владимир Зеленский пригрозил России потопить весь флот, если страна-агрессор будет посягать на одесские порты.

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