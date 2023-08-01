Россия не блокирует украинские порты на Дунае, 'прорыва' кораблей не было - СМИ

Украинские дунайские порты начали активно использоваться после деоккупации острова Змеиный независимо от "зерновой сделки", и обстрелы портовой инфраструктуры в этом районе не связаны с российскими угрозами заблокировать Черное море. Потому информация о прорыве морской блокады судами, в частности израильским Ams1, является неточной, говорится в статье "Экономической правды".
Журналисты в своем материале ссылаются на данные Marinetraffic, согласно которым в течение последней недели было зафиксировано движение судов в сторону портов Рени, Измаил и Усть-Дунайск.
При этом в порт на Дунае - в Измаил - двигалось одно из трех ранее указанных судов - AMS1 под флагом Сьерра-Леоне, которым оперирует турецкая NEVZAT AYDIN DENIZCILIK Ticaret LTD STI.
Прорыв морской блокады
Накануне на сайте "Милитарный" в разделе "блоги" вышла статья о якобы прорыве российской морской блокады израильским судном Ams1.
Автор указывал, что за Ams1 следовали еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.
Более того, судам якобы обеспечивал безопасность американский противокорабельный самолет P8 с дозаправкой над Румынией. Его сопровождал разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.
Угрозы России после выхода из "зерновой сделки"
РФ готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря, отмечали в командовании ВСУ. Это произошло после того, как Москва вышла из "зерновой сделки" и начала открыто угрожать уничтожением гражданских суден.
Однако эксперты сомневаются в том, что российским оккупантам удалось бы на самом деле реализовать такой сценарий. Иначе это означало бы, что РФ будет атаковать все корабли, которые движутся в сторону украинских портов.
В Украине неоднократно предупреждали Россию о последствиях. Накануне президент Владимир Зеленский пригрозил России потопить весь флот, если страна-агрессор будет посягать на одесские порты.
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