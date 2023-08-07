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Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Анна Ярославская
7 августа 2023, 08:59 обновлено 7 августа, 09:02
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Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.
Обстрел Херсона
Ночью оккупанты обстреляли Херсон / Фото: t.me/phogovua

В ночь на понедельник, 7 августа, оккупанты обстреляли Херсон. Есть погибшие и раненые.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, обстрел произошел около 00:05. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, возникли пожары.

Под завалами частного дома погибла женщина.

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Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы. Данные уточняются.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram: "Россия обстреляла Херсон. Попала в девятиэтажное здание. Там возник пожар в результате обстрела. Тепловые удары получили двое пожарных. Также погибшая женщина".

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые
После обстрела вспыхнули пожары / Фото: t.me/ermaka2022

Также 6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Ольговка Бериславского района. Пострадали двое местных жителей, один из них госпитализирован.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области проводится досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев ведения войны (ч.1, ч.2 ст. 438 УК Украины).

Новость дополняется..

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