УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

Анна Ярославская
4 августа 2023, 09:34 обновлено 4 августа, 09:37
14
3 августа оккупанты снова били по Херсону. Всего по городу враг выпустил 42 снаряда.
Обстрел Херсона
По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вечером 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Было зафиксировано попадание в торговый центр, а также медучреждение. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Сегодня (3 августа, - ред.) весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил председатель Херсонской ОВА.

По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.

видео дня

"Попали в торговый центр, а также - медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.

Утром 4 августа глава Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 241 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

"По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание церкви, территорию парка, здание религиозного заведения, кинотеатра, объект инфраструатуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

Смотрите видео - Российские оккупанты в четверг вечером снова обстреляли Херсон:

РФ обстреляла Херсон
РФ обстреляла Херсон / скриншот

Обстрелы Херсона

Утром во вторник, 1 августа, российские оккупационные войска обстреляли больницу в Херсоне. Погиб молодой врач, который только несколько дней назад приступил к своим обязанностям. Ранена медсестра.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, сегодня около 11:00 армия РФ в очередной раз обстреляла центр Херсона. Повреждено здание больницы, автотранспорт.

Российские оккупанты з августа также обстреливали Херсон. Во время повторного обстрела города захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом. Ранения получили четверо спасателей, их госпитализировали.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

09:46 Украина
Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

09:34 Украина
Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

Реклама
07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

Реклама
00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

Реклама
17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять