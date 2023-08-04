Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

Вечером 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Было зафиксировано попадание в торговый центр, а также медучреждение. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
"Сегодня (3 августа, - ред.) весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил председатель Херсонской ОВА.
По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.
"Попали в торговый центр, а также - медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.
Утром 4 августа глава Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 241 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
"По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание церкви, территорию парка, здание религиозного заведения, кинотеатра, объект инфраструатуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии девять человек получили ранения.
Смотрите видео - Российские оккупанты в четверг вечером снова обстреляли Херсон:
Обстрелы Херсона
Утром во вторник, 1 августа, российские оккупационные войска обстреляли больницу в Херсоне. Погиб молодой врач, который только несколько дней назад приступил к своим обязанностям. Ранена медсестра.
Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, сегодня около 11:00 армия РФ в очередной раз обстреляла центр Херсона. Повреждено здание больницы, автотранспорт.
Российские оккупанты з августа также обстреливали Херсон. Во время повторного обстрела города захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом. Ранения получили четверо спасателей, их госпитализировали.
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