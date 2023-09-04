ВСУ будут применять против оккупантов дроны с искусственным интеллектом

Программное обеспечение SAKER построено на алгоритмах искусственного интеллекта.

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Минобороны Украины раскрыло о применении нового дрона / коллаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ начнут использовать дрон отечественного производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

"Программное обеспечение SAKER, которое построено на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее уничтожать противника", - сообщили Минобороны в Telegram- канале.

Отмечается, что система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники противника (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения.

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"Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы", - добавили в Минобороны.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько беспилотников-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные возможности SAKER SCOUT:

дальность полета - до 10 км;

может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;

может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

интегрируется ко всем имеющимся в ВСУ системам ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

Ситуация на фронте

Напомним, что в NYT сообщили, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинские войска превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.

Силы обороны достигли успехов под Бахмутом и на Запорожье. Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещиевки.

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска. Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.

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