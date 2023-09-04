'В направлении Азовского побережья': генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ

Генерал-лейтенант считает, что есть соответствующий оптимизм относительно того, что продвижение будут происходить в направлении Азовского побережья.

https://glavred.info/ukraine/u-napryamku-azovskogo-uzberezhzhya-general-sprognozuvav-potuzhniy-proriv-zsu-10498066.html Ссылка скопирована

Романенко дал оценку продвижению ВСУ / коллаж: Главред, фото: Главред, 33 отдельная механизированная бригада

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ВСУ смогут прорвать вторую линию обороны россиян, поскольку она слабее первой, которую они уже преодолели.

Как сообщил Романенко в эфире телеканала "Еспресо", что в целом вся система обороны оккупантов состоит на разных участках от 1 линии до 4 и на глубину от 10 до 40 км.

"Все идет в динамике, очень важно, что первая линия обороны является достаточно мощной системой обороны, которую построили за 9 месяцев россияне уже прошли ВСУ, но есть еще вторая и третья", - сказал он, добавив, что на второй линии есть вражеские резервы, инженерное заграждение и бетонированные узлы обороны. видео дня

"Кроме того, увеличится мощность с точки зрения средств поражения, поэтому есть соответствующий оптимизм относительно того, что продвижение будут происходить в направлении Азовского побережья и Токмака", - подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинские войска превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.

В ВСУ рассказали, как потопили катер с оккупантами. Захватчики отобрали лодку у гражданских. Украинские военные засекли перемещение оккупантов на таком плавсредстве и уничтожили их.

ВСУ на юге выбили врага и закрепляются на двух направлениях. Подразделения Вооруженных сил Украины активно уничтожают врага на юге, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.