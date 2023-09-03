ВСУ будут применять F-16 на войне весной - Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте уже весной 2024 года.
Как сообщил Резников в интервью Укринформу, что сегодня уже есть разрешение на обучение и есть страны, которые вызвались обучать пилотов.
"Я думаю, в следующем году (будут самолеты F-16), весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что на сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые вызвались обучать, есть, и даже уже есть страны, которые вызвались передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", - отметил министр обороны.видео дня
По словам Резникова, отказ партнеров в предоставлении F-16 никогда не был в политической плоскости. Он объясняет, что Запад боялся эскалации, а также старается не втянуть НАТО в войну с Россией.
Министр сообщил, что написал "не одно письмо", что Украина не будет использовать натовское оружие на территории России.
F-16 для Украины
Напомним, что Зеленский сообщил, что три страны передадут F-16 для украинской армии. Президент Украины поделился успехами о поставках истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины.
Авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУ. Также Валерий Романенко объяснил, в чем особенность самолетов Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon и чем они отличаются от F-16.
Эксперт назвал задачу F-16 во время контрнаступления ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, а основное отличие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам.
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