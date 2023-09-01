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Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУ

Анна Ярославская
1 сентября 2023, 03:44
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Для победы над таким авиационным государством, как Россия, Украине нужны и легкие, и тяжелые истребители.
Самолет Gripen и F-16
Gripen или F-16 - что лучше подойдет Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова Валерий Романенко рассказал о достоинствах и недостатках самолетов, которые есть на вооружении западных стран, и объяснил, какие истребители лучше всего подошли бы Украине.

По его словам, Украине предоставят самолеты F-16 MLU.

"Это F-16AM/BM. AM - одноместные модернизированные, а BM - двухместные модернизированные. Мы получим самолеты, которые соответствуют американскому стандарту Block 50/52. Того класса машин, которые сейчас стоят на вооружении Воздушных сил США", - сказал Романенко в интервью Главреду.

Также эксперт объяснил, в чем особенность самолетов Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon и чем они отличаются от F-16.

"Шведский Gripen - самый маленький и дешевый самолет, но с очень серьезными возможностями. Это последний легкий многоцелевой истребитель, созданный в Европе. Он появился в начале 2000-х годов и считался самым современным истребителем того времени. Сейчас ситуация выровнялась, и он мало чем отличается от F-16", - сказал Романенко.

По его мнению, Gripen очень подошел бы Украине, потому что он не очень требователен с точки зрения обустройства аэродромов. У этого самолета выше воздухозаборники, прочнее шасси и короче взлет.

"В отличие от F-16, Gripen берет на две тонны меньше вооружений и более ограничен в смысле использования оружия. Хотя мы бы на такой самолет могли повесить наше самое дальнобойное оружие – ракеты Storm Shadow и SCALP. Причем подвесить сразу две штуки. Gripen оснащается и ракетами Taurus, которые мы можем получить от Германии. Также можно поставить под каждую консоль крыла по одной ракете и использовать", - объяснил Романенко.

Эксперт добавил, что, если шведы согласятся предоставить самолеты Gripen, они могут стать нашим "планом Б" на случай проблем с носителями крылатых ракет Су-24 и Су-24М.

Романенко объяснил, что легкие истребители должны быть, но для победы над таким авиационным государством, как Россия, Украине нужны и тяжелые истребители.

"Это должны быть самолеты такого класса, как российские Су-27, Су-30, Су-35, Су-30СМ. То есть нам нужны машины с еще более мощными радарами и еще более дальнобойным оружием. Истребители F-16 помогут нам защитить передовую, однако не дадут возможность на равных сражаться в воздухе с российскими тяжелыми истребителями. Надо, как у американцев – наряду с легкими они имеют и тяжелые истребители по типу F-15, чтобы завоевывать превосходство в воздухе. Сейчас у Штатов есть истребители и 5-го поколения, которые способны расправляться со всеми российскими самолетами линейки Су, даже не заходя в зону поражения их ракет. Но самолеты F-35 и F-22 нам сейчас не дадут", - сказал он.

Что касается самолетов Rafale и Eurofighter, то, по словам Романенко, это дорогие и сложные истребители.

"Это машины, которые являются промежуточными между легкими истребителями и истребителями завоевания превосходства в воздухе. Хотя они ближе к легким. Стоимость обоих самолетов примерно одинакова, но один и тот же Rafale вдвое с четвертью дороже Gripen, а Eurofighter дороже шведского истребителя в 2,5 раза. Номенклатура вооружения и летные характеристики у них почти одинаковые", - рассказал Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Смотрите интервью Валерия Романенко Главреду:

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, нужно учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

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новости России война в Украине F-16 война России и Украины Валерий Романенко
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