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"F-16 будут в небе Украины весной": авиаэксперт сказал, почему надо ждать еще полгода

Алёна Воронина
25 августа 2023, 12:16 обновлено 25 августа, 12:16
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Не стоит обращать внимание на заявления, что украинские пилоты имеют опыт эксплуатации таких истребителей, ведь это не так, подчеркнул Романенко.
Истребитель F-16, Валерий Романенко
.F-16 будут в небе Украины весной, отмечает Валерий Романенко/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Истребители F-16, которые Украине предоставят западные партнеры, будут применяться в бою примерно весной 2024 года.

Ранее такие воздушные суда не могут появиться в небе нашего государства. Об этом рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова Валерий Романенко в интервью Главреду.

"Чтобы понять, когда истребители F-16 будут в небе Украины, надо взять, например, август и добавить к нему полгода плюс 1-2 недели. Так вы получите дату, когда на украинские аэродромы прилетят F-16 с большими щитами, трезубцами на килях и желто-голубыми кругами на крыльях", – отметил Валерий Романенко.

По его словам, F-16 могут быть в небе Украины весной следующего года.

Авиационный эксперт объяснил, что раньше этого не может произойти, ведь подготовить специалиста, который может управлять современным боевым самолетом, очень сложно.

"Особенно в ситуации, когда машина незнакома. Не надо обращать внимание на заявления, что наши летчики имеют опыт такой эксплуатации. Не имеют. Да, ограниченное количество пилотов и техников одной бригады их видело и даже смогло коснуться руками. Но это было в далеком 2011 году. Сейчас большинство этих летчиков и техников уже, видимо, на пенсии", – отметил Романенко.

Смотрите видео, в котором Романенко рассказал, когда Украина получит истребители F-16:

Украина получит истребители F-16

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты начали обучение на F-16, По его словам, это займет не менее 6 месяцев. План обучения включает не только освоение функций этих самолетов, но и изучение английского языка, поскольку базового уровня иностранного оказалось недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией. О количестве переданных истребителей Владимир Зеленский пока не сообщает.

Также президент Украины отметил, что в октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16. Пилоты должны пройти обучение английскому языку, прежде чем они смогут научиться управлять американскими самолетами. Английский они будут изучать в сентябре, чтобы в октябре учиться управлять этими воздушными судами.

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война в Украине вторжение России военный самолет F-16 Валерий Романенко
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