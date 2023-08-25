Эксперт спрогнозировал, какой модификации самолеты F-16 получит Украина

Воздушные силы ВСУ, по всей вероятности, получат от западных союзников американские истребители моделей F-16 и F-18. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.
"Сегодня нет самых современных самолетов F-16 ‒ компания Lockheed Martin не выпускает их с 2016 года, только модернизирует. Мы можем рассчитывать на получение американских истребителей F-16 и F-18. Страны Европы могли бы передать нам Gripen и Rafale. Однако французы сказали, что у них ограниченное количество Rafale. Французы предлагали Mirage - старые самолеты, которые нам и даром не нужны. Есть еще немецкие Eurofighter Typhoon, но Берлин их даже не предлагал. Что касается Gripen, шведы нам говорили: вы можете протестировать самолет, посмотреть, соответствует ли он требованиям войны, после чего надо подумать. Но шведы пока не могут нам их предоставить. Хотя, у них почти половина флота Gripen есть на базах сохранения", ‒ сказал он.
Cмотрите на видео интервью Главреда Валерия Романенко:
Кто такой Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.
F-16 для Украины
Напомним, что Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16. Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16, как пишут тамошние СМИ. Она станет уже третьей страной-авиадонором-после Дании и Нидерландов.
Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. Министр обороны Украины отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.
Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16.Отдельно подтверждено присоединение Греции к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.
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