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Эксперт спрогнозировал, какой модификации самолеты F-16 получит Украина

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 11:39 обновлено 25 августа, 11:39
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Корпорация Lockheed Martin не выпускает новых моделей самолетов F-16 с 2016 года, а только модернизирует, говорит эксперт Валерий Романенко.
F-16, Романенко
ВСУ могут рассчитывать на получение американских истребителей F-16 и F-18 - Валерий Романенко / Коллаж Главред, фото ТСН и ua.depositphotos.com

Воздушные силы ВСУ, по всей вероятности, получат от западных союзников американские истребители моделей F-16 и F-18. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.

"Сегодня нет самых современных самолетов F-16 ‒ компания Lockheed Martin не выпускает их с 2016 года, только модернизирует. Мы можем рассчитывать на получение американских истребителей F-16 и F-18. Страны Европы могли бы передать нам Gripen и Rafale. Однако французы сказали, что у них ограниченное количество Rafale. Французы предлагали Mirage - старые самолеты, которые нам и даром не нужны. Есть еще немецкие Eurofighter Typhoon, но Берлин их даже не предлагал. Что касается Gripen, шведы нам говорили: вы можете протестировать самолет, посмотреть, соответствует ли он требованиям войны, после чего надо подумать. Но шведы пока не могут нам их предоставить. Хотя, у них почти половина флота Gripen есть на базах сохранения", ‒ сказал он.

Cмотрите на видео интервью Главреда Валерия Романенко:

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.

F-16 для Украины

Напомним, что Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16. Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16, как пишут тамошние СМИ. Она станет уже третьей страной-авиадонором-после Дании и Нидерландов.

Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. Министр обороны Украины отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16.Отдельно подтверждено присоединение Греции к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

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F-16 Валерий Романенко
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