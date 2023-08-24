Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

Власти Норвегия решила передать Украине истребители F-16, как пишут тамошние СМИ. Она станет уже третьей страной-авиадонором - после Дании и Нидерландов.

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Норвегия тоже решила дать Украине самолеты F-16 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Норвежское правительство приняло решение передать Украине истребители модели F-16. Об этом сообщает местный телеканал TV-2 со ссылкой сразу на несколько собственных источников.

По их данным, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре специально приехал с визитом в Украину в День Независимости, 24 августа.

Однако официальных заявлений норвежской делегации о предоставлении Украине F-16 и количестве самолетов не было.

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Если слухи подтвердятся, то Норвегия может стать третьей страной, которая передаст Киеву истребители F-16 – ранее это пообещали сделать Нидерланды и Дания.

F-16 для Украины

В конце августа Украине наконец согласовали поставку первых F-16. Передать ВСУ западную авиацию уже согласились Дания и Нидерланды.

А вот Швеция, хоть и отказалась пока от поставок Gripen, согласна тренировать на своих истребителях украинских защитников.

Сообщалось, что Дания передаст Украине 19 единиц F-16 - первые 6 обещают поставить уже к Новому году, 8 - в 2024-м, остальные 5 - в 2025 году.

В Дании на F-16 учатся уже 70 украинских летчиков. Это первая волна. Во вторую волну войдут выпускники 2023-го года, их обучение будет проходить на территории Великобритании.

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