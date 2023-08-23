'Послезавтра - 242!': роспропагандистов 'поколбасило' из-за передачи Украине F-16

Россияне признали, что не смогут уничтожить украинские аэродромы, а F-16 окажут серьезное влияние на войну.

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Роспропагандисты истерят из-за F-16 для Украины / Коллаж Главреда. Фото: dodmedia.osd.mil, скриншот

На российском телевидении не утихает истерика по поводу передачи Украине современных американских истребителей F-16. Пропагандисты жалуются, что Запад, мол, передаст ВСУ намного больше единиц техники, чем было предложено накануне.

В эфире "Россия 1" приглашенные к пропагандисту Евгению Попову гости не скрывали своего страха насчет передачи Украине такого вида вооружения.

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Один из "экспертов" даже раскритиковал других пропагандистов, умышленно "приуменьшающих" последствия такого решения Запада на ход боевых действий.

"(НАТО с этим вопросом) справится. Сегодня - 42, завтра - 142, послезавтра - 242! Как у нас некоторые говорят, что это не окажет влияния на ход боевых действий. Да окажет! И существенно окажет!" - проистерил "эксперт".

Он посоветовал слишком уверенным в собственной "мощи" россиянам серьезно отнестись к получению Украиной F-16.

"Поскольку идет накопление какой-то критической массы вооружения Украиной. Потом начнется цепная реакция, когда вооружения окажется вполне достаточно, чтобы решать такие крупные стратегические операции", - пожаловался россиянин.

Также пропагандист сам отверг "вбросы" кремлевских ведущих, мол, F-16 требует особой инфраструктуры.

"Любой аэродром 1-го класса для этого вполне подойдет. В Украине таких больше чем достаточно", - объяснил "эксперт".

Дальше он начал пугать ударами F-16 по российской авиации и заныл, что россиянам не удастся уничтожить все аэродромы Украины имеющимися "Калибрами", а для других ударов оккупанты не имеют воздушного преимущества.

Смотрите видео, как пропагандисты устроили истерику из-за F-16:

Скриншот

F-16 для Украины

В конце августа Украине наконец согласовали поставку первых F-16. Передать ВСУ западную авиацию уже согласились Дания и Нидерланды.

А вот Швеция, хоть и отказалась пока от поставок Gripen, согласна тренировать на своих истребителях украинских защитников.

Сообщалось, что Дания передаст Украине 19 единиц F-16 - первые 6 обещают поставить уже к Новому году, 8 - в 2024-м, остальные 5 - в 2025 году.

В Дании на F-16 учатся уже 70 украинских летчиков. Это первая волна. Во вторую волну войдут выпускники 2023-го года, их обучение будет проходить на территории Великобритании.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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