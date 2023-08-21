"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

Российский чиновник-пропагандист в свойственной себе манере прибегнул к оскорблениям в адрес Украины и Запада.

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У Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев закатил неистовую истерику из-за передачи Украине истребителей F-16.

Так, в своем Telegram-канале российский чиновник-пропагандист процитировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении отправить Украине истребители F-16, которая сказала, что это добрый день для Украины, а потому добрый день для всей Европы.

Медведев и тут решил прибегнуть к оскорблениям, заявив, что у Бербок "неоконченное среднее образование". В то же время украинцев запасной президент РФ назвал "бандеровскими братьями немецких нацистов".

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"Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "добрых дней" для Европы не стал ее последним днем", - выдал Медведев.

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

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