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"Изготовили, подвесили на самолет, отстреляли": Катков объяснил проблемы РФ с ракетами

Алёна Воронина
25 августа 2023, 11:26 обновлено 25 августа, 11:26
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РФ раньше была способна изготавливать 40 крылатых ракет за месяц, сейчас оккупанты масштабировали производство. Однако с ракетами у них существенные проблемы.
Российские ракеты, Олег Катков
Катков объяснил проблемы РФ с ракетами / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия масштабировала производство ракет и старается выпускать их как можно больше. Ранее захватчики производили около 40 ракет в месяц, но сейчас это количество больше.

Однако оккупанты сейчас используют ракеты в режиме "изготовили – отправили на аэродром – подвесили на самолет – отстреляли". Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью Главреду.

"Если брать во внимание данные Минобороны Украины с начала января этого года, то там было указано об общем выпуске (Россией – ред.) крылатых ракет Х-101, Х-55, "Калибр" в разрезе 40 единиц в месяц. После этого были сообщения о кратном масштабировании производства. Возможно, мы говорим сейчас объективно о больших цифрах. Относительно количества, которое производят россияне – вопрос открытый, но более 40 в месяц точно", – отметил Катков.

В то же время он описал схему, по которой страна-агрессор Россия сейчас использует ракеты. Захватчики запускают по Украине "свежие", только что изготовленные боеприпасы.

"Россия использует ракеты в режиме "произвели – отправили на аэродром – подвесили на самолет – отстреляли", и это уже продолжается с начала года. То есть уже в начале года по серийным номерам было видно, что эти ракеты произведены в первом квартале 2023-го года. Во втором квартале, соответственно, были ракеты, которые были произведены во втором квартале. В таком режиме они и работают", – объяснил военный эксперт.

Поэтому, по его словам, Россия прекратит бомбить Украину ракетами только тогда, когда будет уничтожено производство в Рыбинске в РФ и оккупанты не смогут производить ракеты.

"По крайней мере определенное время, пока не возобновят производство, потому что также надо понимать, что есть определенный запас двигателей к этим ракетам", – отметил Катков.

Смотрите интервью Олега Каткова Главреду о военных ресурсах России:

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 19 августа страна-агрессорка Россия осуществила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли 7 человек. Среди погибших – 6-летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии. Сообщалось о 180 пострадавших.

Утром во вторник, 22 августа, около 05:30 страна-агрессор РФ ударила ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру. Пострадал 70-летний мужчина.

Также страна-агрессор РФ ударила по Днепру в День Независимости. Взрывы прогремели около 02:30. Разрушениям подвергся транспортный объект, также были повреждены более десятка объектов. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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