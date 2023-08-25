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"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней Софийке

Алёна Воронина
25 августа 2023, 08:31 обновлено 25 августа, 08:34
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Девочка должна была 1 сентября пойти в одну из киевских школ, но российская ракета в один миг оборвала жизнь ребенка.
Погибшая в Чернигове София Голинская, родители Софии
Родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней Софийке/ коллаж: Главред, фото: скрин

Одной из жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа стала 6-летняя Софийка Голинская. Девочка любила выступать со стихами и песнями на публике, 1 сентября этого года она должна была пойти в первый класс, но ракетная атака страны-агрессора России в один миг оборвала жизнь ребенка.

О погибшей девочке рассказали ее родители Ольга и Александр Голинские в спецефире "1+1" ко Дню Независимости Украины "Независимость. Храбрые сердца". Мама и папа ребенка посадили на память о ней дерево.

Отец девочки отметил, что она любила природу и каждые выходные просила маму и папу погулять с ней в парке.

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"Именно это дерево... Софийка была бы рада, если бы она сейчас была здесь и ей сказали, что поехали, дерево будем сажать", – сказал отец Софийки Александр.

Мама девочки Ольга Голинская рассказала, что они с дочкой ходили по магазинам и покупали всё в школу, ведь 1 сентября девочка должна была пойти в первый класс. Ребенок смотрел на приобретенные вещи и очень ждал того момента, когда уже отправится в школьный класс.

Также родители рассказали, что Софийка была артистичной.

"Она любила публику, сцену, чтобы на нее обращали внимание. Она любила петь песни, рассказывать стихи, чтобы всё на нее смотрели. Она любила внимание к себе", – вспоминает ее мама Ольга.

Отец девочки защищает Украину от российских оккупантов. Девочка очень ждала возвращения папы с фронта и постоянно спрашивала у мамы, когда же он приедет. По словам мамы, Софийка ежедневно на календаре отмечала, что стало еще на один день ближе к встрече с папой.

  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine

Ракетный удар РФ по Чернигову

Страна-агрессор Россия 19 августа совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли семь человек. Среди погибших – 6 летняя девочка Софийка, дочь военного, которая была единственным, долгожданным ребенком в семье. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 6-летняя девочка погибла от полученных ранений. На месте патрульные пытались оказать помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Позже в МВД рассказали детали кровавого удара РФ по Чернигову. Многие жертвы взрыва в Чернигове находились в транспорте, переходили дорогу или возвращались из церкви, рассказал глава МВД Игорь Клименко. Он уточнил, что за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра было большое количество детей, а центральная площадь была заставлена автомобильным транспортом.

Количество раненых в результате кровавого удара РФ по Чернигову составляла 180 человек. В больницах с различными травмами находятся 46 человек, в том числе шестеро детей

Напомним, в Чернигове трагически погибла преподавательница университета. В момент ракетного удара она гуляла с дочкой в парке. Светлана Кормильцина была старшей преподавательницей кафедры иностранной филологии.

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новости Чернигова война в Украине вторжение России ракетный удар
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