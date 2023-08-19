Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

Светлана Кормильцина была старшей преподавательницей кафедры иностранной филологии.

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В Чернигове трагически погибла преподавательница университета / Коллаж: Главред, фото: Национальный университет "Черниговская политехника", скриншот из видео

В результате коварного ракетного удара, который совершили страна-агрессор Россия, 19 августа в центре Чернигова трагически погибла преподавательница Национального университета "Черниговская политехника" Светлана Юрьевна Кормильцина. Печальную весть сообщили представители высшего учебного заведения на Facebook-страничке.

Отмечается, что Кормильцина была старшей преподавательницей кафедры иностранной филологии. Коллеги женщины рассказали, что в момент прилета она гуляла в парке со своей дочерью. В каком состоянии находится девочка, пока неизвестно.

"В результате ракетной атаки на город Чернигов погибла старшая преподавательница кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" Кормильцина Светлана Юрьевна, во время прогулки в парке с дочерью. Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким", - написали в НУ "Черниговская политехника". видео дня

Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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