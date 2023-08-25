"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

Лидерство Соединенных Штатов в поддержке Украины направило историю в сторону добра, подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский провел разговор с Байденом/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Он отметил, что во время разговора поблагодарил лидера США за поздравление с Днем Независимости.

По словам главы Украинского государства, США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины.

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"Это решающее лидерство сделало возможной нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", – подчеркнул президент Украины.

Военная помощь Украине от США

14 августа стало известно, что США объявили новый пакет помощи для ВСУ на $200 млн. В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США. Глава Белого дома Джо Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов. Однако процессом управляют Дания и Нидерланды. При этом уже известно, что три страны передадут F-16 для украинской армии.

В Госдепе США заявили, что победой Украины станет вывод войск РФ и возвращение ее территорий. Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия, которые направлены на достижение справедливого мира в Украине, подчеркнули в Государственном департаменте.

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