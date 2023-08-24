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В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывы

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2023, 22:57 обновлено 24 августа, 23:20
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В Сети сообщают о том, что в разных районах Севастополя было слышно минимум 7 сильных взрывов.
Севастополь, ВСУ
В Севастополе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, pixabay

В оккупированном Севастополе вечером 24 августа прозвучали мощные взрывы. В небе были яркие вспышки. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, видео разлетелось в Сети.

Сообщается, что в Севастополе прогремело минимум 7 взрывов. Их было слышно в разных районах города.

взрывы в Севастополе
В Севастополе прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Смотрите видео со взрывами в Севастополе:

взрывы в Севастополе
В Севастополе прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

видео дня

Что говорят в РФ

Оккупационные "власти" подтвердили взрывы в городе, но при этом придумали очередную версию. Они пытаются убедить всех в том, что взрывы не несут угрозы и связаны якобы с "учениями" оккупантов.

"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города. Ориентировочно тренировка продлится до 23.00. В городе все спокойно", - написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

взрывы в Севастополе
В Севастополе прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа

Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.

Представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что операция на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Еленовка – была рейдом.

Впоследствии в ГУР рассказали подробности спецоперации и отметили, что украинские защитники уничтожили технику РФ и установили флаг Украины на полуострове. В то же время в украинской разведке обратили внимание, что оккупационная администрация Крыма это событие не комментировала, несмотря на массовые обращения местных жителей. Захватчики выдали только одно сообщение - о якобы "уничтожении боеприпасов по установленному графику".

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