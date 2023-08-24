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Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

Алёна Воронина
24 августа 2023, 14:20 обновлено 24 августа, 14:25
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Защитники Украины высадились на берег возле Еленовки и Маяка. Завязался бой, в результате которого у оккупантов потери, также была уничтожена вражеская техника.
Спецоперация ГУР в Крыму
В ГУР раскрыли детали спецоперации в Крыму/ коллаж: Главред, фото: скрин, ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны при поддержке Военно-морских сил Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму в ночь на четверг, 24 августа. Украинские спецподразделения добрались до полуострова на плавсредствах и высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк.

Детали операции обнародовало ГУР Минобороны Украины. Отмечается, что во время выполнения задания произошло боевое столкновение украинских военных с российскими оккупантами.

В результате столкновения подразделения захватчиков понесли потери среди личного состава, также была уничтожена вражеская техника. В то же время украинские бойцы не пострадали.

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Во время спецоперации также защитники Украины установили на полуострове флаг нашего государства.

"В украинском Крыму снова взвился государственный флаг. Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", – отметили в ГУР.

В то же время в украинской разведке обратили внимание, что оккупационная администрация Крыма это событие не комментировала, несмотря на массовые обращения местных жителей. Захватчики выдали только одно сообщение – о якобы "уничтожении боеприпасов по установленному графику".

"Украинские Силы обороны и в дальнейшем будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы", – пошутили в ГУР на такую реакцию российских захватчиков.

Рейд ГУР в Крыму
Рейд ГУР в Крыму/ скрин

Смотрите видео рейда ГУР в Крыму:

Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа

Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.

Представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что операция на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Еленовка – была рейдом.

Пропагандистский Telegram-канал Shot сообщал, что 24 августа с 5 до 6 утра возле населенного пункта Маяк в Крыму произошел бой с участием плавательных средств и авиации.

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