"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

Эта система не работает так, что сегодня ударили по мостам, а завтра у врага не стало снарядов. У оккупантов еще есть достаточно боеприпасов.

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Военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Facebook Сергей Жеребило

Удары по Чонгарскому, Геническому, Керченскому и другим мостам будут иметь положительный результат для украинских военных на фронте, ведь таким образом можно перерезать каналы поставок техники и боеприпасов для российских оккупантов из страны-агрессора РФ. Но не стоит надеяться, что эффект от ударов по мостам будет моментальным.

У российских захватчиков еще есть достаточно боекомплекта на оккупированных территориях, поэтому даже после перерезания каналов снабжения они определенное время смогут использовать эти запасы. Об этом рассказал в интервью Главреду заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило (позывной "Херсон"), который сейчас находится на одном из самых горячих направлений фронта.

"Конечно, перерезать логистические цепочки врага и нарушать обеспечение его войск нужно, поскольку от этого зависит перспектива дальнейших военных действий. Но так быстро это не работает: сегодня ударили по мостам, а завтра у врага не стало снарядов. У россиян здесь достаточно запасов, они сюда натянули многое", – отметил Жеребило.

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Он отметил, что в последнее время наблюдает на своем направлении не виданные ранее сильные бомбардировки управляемыми авиационными бомбами, которые запускают оккупанты – ежедневно почти 40 вылетов. Это достаточно плотные и мощные бомбардировки, отметил военный.

"Возможно, на других направлениях эффект от повреждения мостов уже ощущается, но у нас пока нет. Это произошло не так давно, чтобы мы могли уже почувствовать последствия", – сказал он.

На вопрос, когда, по его мнению, будет целесообразно окончательно решить вопрос с мостами, Сергей Жеребило ответил, что вероятнее всего всё это есть в планах высшего военного руководства украинской армии. По его словам, разрушение мостов – это вопрос времени, это нужно делать и это будет делаться.

Кто такой Сергей Жеребило Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов. В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

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