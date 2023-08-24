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ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

Андрей Ганчук
24 августа 2023, 09:47 обновлено 24 августа, 09:56
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Сезон "хлопков" продолжается – у российских оккупантов еще много оружия, которое нужно сокрушать, сказала представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.
С-400, С-300 РФ
ВСУ за один день уничтожили 4 установки ПВО войск России / Коллаж: Главред, фото: скриншот ГУР, Википедия

Силы обороны Украины 23 августа уничтожили не только зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в оккупированном агрессором Россией Крыму, но и три единицы вражеских ЗРК С-300 в Херсонской области. У россиян еще много оружия, которое нужно уничтожать. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что вражеские войска лишились мощного средства ПВО – комплекса С-400 Триумф. Однако это не единственная потеря оккупантов, поскольку ВСУ оставили их еще без трех установок в Херсонской области.

"На нашем участке ответственности мы тоже поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки", - отметила Гуменюк.

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Также она добавила, что у ВСУ еще много работы по уничтожению военной техники российских оккупантов.

"У них (россиян) еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон бавовни продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать бавовну", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Взрывы в Крыму

В Крыму 23 августа был взорван ЗРК С-400 российских оккупантов. Установку уничтожили в результате взрыва на захваченном Россией полуострове. Информацию сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины и опубликовали соответствующее видео.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина в Крыму может достать оккупантов РФ в любой точке. По его словам, лицам, которые причастны к преступлениям, лучше покинуть полуостров.

Уничтожение С-400 приблизит освобождения Крыма, убежден представитель ГУР Андрей Юсов. Как уточнил спикер военной разведки Украины, была поражена и другая военная техника оккупантов.

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