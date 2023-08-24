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"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8

Алёна Воронина
24 августа 2023, 09:18 обновлено 24 августа, 09:25
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ГУР удалось выманить российского пилота из РФ вместе с вертолетом. Это была первая подобная операция за всю историю независимости Украины.
Российский вертолет Ми-8, Кирилл Буданов
Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8/ коллаж: Главред, фото: "Украинская правда", ГУР Минобороны Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию, в результате которой удалось выманить в Украину российского пилота вместе с вертолетом Ми-8. Операция была сложная, сперва нужно было вывезти из страны-агрессора России семью пилота, а уже потом приступать к основной части плана.

Подробности спецоперации рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что это была первая подобная удачная операция наших спецслужб.

"Это первая удачная операция за всю историю независимости Украины. Никто такого не сделал за это время, надеюсь, что мы можем это масштабировать теперь", – отметил Буданов.

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Он рассказал, что операция удалась в частности благодаря тому, что удалось "найти подход к пилоту" российского вертолета.

"На самом деле смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы незаметно для всех вывезти всю семью (пилота – ред.), и в конечном итоге создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит", – рассказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, в вертолете было трое членов экипажа, как и предполагается для такого воздушного судна. Глава ГУР сообщил, что двое членов экипажа, кроме пилота, были уничтожены после посадки при попытке сбежать.

"Кроме него (пилота – ред.) еще двое, всего три человека был экипаж, как должно быть. Когда они поняли, где они сели, то они попытались сбежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы (взять – ред.) живыми, но... Имеем, что имеем. А пилот наш прекрасно себя чувствует, всё у него хорошо", – рассказал Буданов.

Он добавил, что вертолет сейчас уже находится в Киеве.

На вопрос журналистки о дальнейшей судьбе пилота глава ГУР отметил, что у того есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы остаться в Украине.

Буданов рассказал о спецоперации ГУР
Буданов рассказал о спецоперации ГУР/ скрин

Смотрите видео, что Буданов рассказал о спецоперации ГУР с российским вертолетом Ми-8:

Спецоперация ГУР с российским вертолетом Ми-8

Ранее сообщалось, что Ми-8 РФ вез запчасти к "сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Этот вертолет вооруженных сил страны-агрессора России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

Стало известно, что эта операция длилась более 6 месяцев, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области. Украина выманила российского пилота. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ, но приземлился на украинской территории.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

  • Ми-8 РФ сел в Украине
    Ми-8 РФ сел в Украине Украинская правда
  • Ми-8 РФ сел в Украине
    Ми-8 РФ сел в Украине Украинская правда
  • Ми-8 РФ сел в Украине
    Ми-8 РФ сел в Украине Украинская правда
  • Ми-8 РФ сел в Украине
    Ми-8 РФ сел в Украине mil.ru

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новости России война в Украине Ми-8 вертолеты вторжение России Кирилл Буданов
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