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Люди шли из церкви и ехали в транспорте: детали кровавого удара РФ по Чернигову

Алексей Тесля
19 августа 2023, 19:06 обновлено 19 августа, 19:11
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Многие жертвы взрыва в Чернигове находились в транспорте или переходили дорогу, рассказал Игорь Клименко.
Чернигов
Последствия удара РФ по Чернигову / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine

Большинство пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова в субботу, 19 августа, находились за пределами драмтеатра, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все, кто находился в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие. Сотрудники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие", - рассказал Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

Он уточнил, что за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра было большое количество детей, а центральная площадь была заставлена автомобильным транспортом.

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На данный момент правоохранители документируют военное преступление РФ. Полицейские окружили дворы в центре Чернигова и осуществляют поквартирный обход домов. В городе работают дополнительные патрули.

Как сообщалось, российские оккупанты в субботу утром нанесли удар по драмтеатру в центре Чернигова. В результате попадания ракеты произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.

  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетный удар РФ по Чернигову
    Ракетный удар РФ по Чернигову ГСЧС, t.me/mvs_ukraine

Детали удара РФ по Чернигову

Российские военные для сегодняшнего удара по Чернигову использовали ракету типа "Искандер", сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"В результате ракетного удара врагом ракетой "Искандер" есть 7 погибших и 128 человек обратилось за получением медицинской помощи. У большинства это амбулаторная помощь, после которой люди ушли домой", - сообщил глава ОВА.

Отмечается, что в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция: 136 пострадавших в результате российского удара. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции. 19-21 в городе объявлен траур.

Смотрите видео - девушка рассказала, как пережила удар РФ по Чернигову:

Screenshot
Девушка рассказала, как спаслась во время удара РФ по Чернигову / Скриншот

Ракетный удар РФ по Чернигову

Мощные взрывы в центре Чернигова прогремели в субботу утром, 19 августа. В результате есть погибшие и раненые.

Об ударе российских оккупантов сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Позже стало известно о том, что число жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Больше новостей:

новости Чернигова война России и Украины ракетный удар
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