"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

Патрульные пытались на месте происшествия оказать помощь ребенку, но спасти его уже не удалось. Папа ребенка защищает Украину от российских оккупантов.

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РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного/ коллаж: Главред, фото: Facebook Kateryna Farafonova

Страна-агрессор Россия во время ракетного удара по Чернигову 19 августа убила семерых человек. Среди них – шестилетняя София Голинская. Девочка была единственным и долгожданным ребенком у своих родителей.

О гибели ребенка сообщила подруга мамы погибшей девочки Екатерина Фарафонова в соцсетях. Папа девочки защищает Украину от российских захватчиков.

"В Чернигове руками российских оккупантов не стало единственной, долгожданной доченьки моей кумы, маленькой Софийки. Теперь Софийка ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли. Покойся на мягеньких тучках, наша маленькая", – написала она. видео дня

По ее словам, Софийка была доброй, умной и сообразительной девочкой и украшением этого жестокого мира.

Также женщина оставила реквизиты для помощи родителям девочки.

РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного/ Facebook Катерина Фарафонова

РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного/ Facebook Катерина Фарафонова

РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного/ Facebook Катерина Фарафонова

Ракетный удар РФ по Чернигову

Страна-агрессор Россия 19 августа совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли семь человек. Среди погибших – 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 6-летняя девочка погибла от полученных ранений. На месте патрульные пытались оказать помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Позже в МВД рассказали детали кровавого удара РФ по Чернигову. Многие жертвы взрыва в Чернигове находились в транспорте, переходили дорогу или возвращались из церкви, рассказал глава МВД Игорь Клименко. Он уточнил, что за драмтеатром находится большой парк, где с самого утра было большое количество детей, а центральная площадь была заставлена автомобильным транспортом.

Напомним, в Чернигове трагически погибла преподавательница университета. В момент ракетного удара она гуляла с дочкой в парке. Светлана Кормильцина была старшей преподавательницей кафедры иностранной филологии.

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