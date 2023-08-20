FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

В то же время Вашингтон все еще отказывается поставлять ATACMS из-за опасения "эскалации" конфликта.

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Контрнаступление ВСУ идет не такими быстрыми темпами, как хотели бы США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

Соединенные Штаты недовольны контрнаступлением ВСУ по той причине, что были не согласны с тем, как Украина развернула свои войска.

Как пишет Financial Times, американцы ранее призывали командование ВСУ быть менее склонным к риску и сразу же направить силы вместо их рассредоточения на востоке на главное направление - южное в надежде прорвать оборону россиян и выйти к Азовскому морю, в том числе перерезать сухопутный коридор ВС РФ в Крым.

Вместо этого Украина развернула некоторые из своих лучших боевых подразделений в боях за Бахмут. В ответ Киев также призвал Запад предоставить ВСУ тяжелое вооружение и авиацию, иначе продвижение защитников не ускорится.

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В то же время, отмечают журналисты, США все еще не предоставляют Украине в достаточном количестве ракет и отказываются от поставок ATACMS из-за опасения эскалации "конфликта" с Россией.

Контрнаступление ВСУ

Накануне в The Washington Post вышла критическая статья об украинском контрнаступлении. Опрошенные журналистами американские чиновники неблагосклонно высказывались относительно перспективы успеха наступления украинских сил в этом году. Среди причин, замедляющих продвижение ВСУ, снова отмечали разветвленную и укрепленную минированием оборонительную сеть противника.

В то же время в Британии подчеркивали, что тактические успехи у ВСУ есть. Аналитики напомнили, что Вооруженные силы уже освободили ряд населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей и продолжают продвигаться по двум направлениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на посыпавшуюся критику в западных СМИ, посоветовал аналитикам быть "осторожными в долгосрочных прогнозах".

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