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"Не недооценивайте Украину": Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления

Алёна Воронина
20 августа 2023, 10:47 обновлено 20 августа, 10:52
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Западные аналитики должны быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", подчеркнул глава МИД Украины.
Украинские военные, Дмитрий Кулеба
Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал "сомнения", которые в последнее время высказывают западные аналитики относительно украинского контрнаступления. Он посоветовал им быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных прогнозах".

Слова Кулебы процитировало издание BILD. Глава украинского МИД отметил, что Украина спокойно относится к таким заявлениям, ведь в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в наше государство также звучало мнение некоторых чиновников, генералов и аналитиков о том, что Украина якобы должна прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года.

"Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды", – отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что Запад не должен недооценивать Украину. Также глава МИД отметил, что нашему государству нужно больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов.

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных прогнозах. А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд", – подытожил Кулеба.

Контрнаступление украинских военных

Ранее в материале The Washington Post журналисты со ссылкой на собеседников в разведке США рассказали, что США не верят в успех украинского контрнаступления в этом году. Силы обороны Украины в 2023 году, вероятно, могут не достичь ключевой цели контрнаступления – перерезания "суходольного коридора" в Крым, считают журналисты.

Напомним, в разведке Британии отметили, что ВСУ идут вперед несмотря на ожесточенные бои, и назвали направление. Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке. На Харьковщине российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов.

Также сообщалось, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях, на юге "перемололи" сотни оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.

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