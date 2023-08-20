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Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 09:52 обновлено 20 августа, 09:53
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Дети, рожденные после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на денежную помощь от государства.
Дети, купюры
Детям переселенцев будет положена ежемесячная выплата в 3000 грн/ коллаж Главред, фото УНИАН

Дети, которые были рождены сразу после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Им тоже будет предоставлен статус ВПЛ, а следовательно, будет положена и ежемесячная выплата в 3000 грн. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики.

"Если у получающего помощь родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается", – сказали они.

Кроме того, отметили в Минсоцполитики, если же на ребенка, который родился после указанного срока, помощь не была назначена, следует обратиться в органы соцзащиты.

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"Она начисляется с даты обращения за ней", – объяснили в ведомстве.

Какие выплаты получают сейчас переселенцы

  • Лица с инвалидностью и дети – 3000 грн;
  • Остальные ВЛП – 2000 грн.

Другие выплаты на детей в Украине

В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

  • 10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;
  • по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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