Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

Дети, которые были рождены сразу после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Им тоже будет предоставлен статус ВПЛ, а следовательно, будет положена и ежемесячная выплата в 3000 грн. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики.
"Если у получающего помощь родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается", – сказали они.
Кроме того, отметили в Минсоцполитики, если же на ребенка, который родился после указанного срока, помощь не была назначена, следует обратиться в органы соцзащиты.
"Она начисляется с даты обращения за ней", – объяснили в ведомстве.
Какие выплаты получают сейчас переселенцы
- Лица с инвалидностью и дети – 3000 грн;
- Остальные ВЛП – 2000 грн.
Другие выплаты на детей в Украине
В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:
- 10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;
- по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.
Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.
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