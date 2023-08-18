Взятие Мелитополя и разрыв "коридора" в Крым: США не верят в успех в 2023-м - WP

Силы обороны Украины в 2023 году, вероятно, могут не достичь ключевой цели контрнаступления – перерезания "сухопутного коридора" в Крым, считают журналисты.

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В разведке США не верят, что ВСУ освободят Мелитополь в этом году - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, открытые источники

В рамках текущего контрнаступления ВСУ могут не дойти до оккупированного Мелитополя и остановятся в нескольких километрах от города. Возможно, армии не удастся перерезать "сухопутный коридор" оккупантов России в этом году из-за сложной вражеской "оборонительной" системы.

В материале The Washington Post журналисты со ссылкой на собеседников в разведке США рассказали, что украинская армия из-за сложной системы "обороны" российских оккупантов может не дойти до Мелитополя и не разрушить "сухопутный коридор" в захваченный Крым в 2023 году.

Журналисты пишут, что освободить не только Мариуполь, но и Токмак Запорожской области, станет непростой задачей.

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"У России там три основные оборонительные линии, а после них — укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще", - считает военный аналитик Роб Ли.

Впрочем, также один из источников WP указал, что наступление армии Украины существенно ослабило войска РФ – оккупанты в тяжелом состоянии.

"Россияне находятся в довольно тяжелом состоянии. Они понесли огромные потери. Их моральный дух не очень высок", - подчеркивается в статье.

Контрнаступление ВСУ на юге

Силы обороны Украины освободили Урожайное Донецкой области на Бердянском направлении контрнаступательной операции, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. ВСУ закрепляются на отвоеванных рубежах и продолжают наступать.

ВСУ на юге продвигаются вперед и выбивают оккупантов, используя кассетные боеприпасы, которые передали США, рассказали журналисты CNN. Согласно их данным, Урожайное, вероятно, тоже освобождалось при помощи американских кассетных снарядов.

В Институте изучения войны считают, что прорыв армии Украины в районе Работино Запорожской области может ускорить продвижение войск на юге. По мнению аналитиков, в таком случае ВСУ могут начать операции за самыми плотными минными полями оккупантов.

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