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Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

Яна Ставская
21 августа 2023, 16:35 обновлено 21 августа, 16:40
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В частности, госпитализированы 46 человек с различными травмами.
Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек
РФ атаковала гражданских в Чернигове / Коллаж: Главред, фото: МВД

В результате российского удара по Чернигову 19 августа количество пострадавших увеличилось до 180 человек, пишет hromadske со ссылкой на данные Черниговской ОВА.

Стоит заметить, что "Суспильне", ссылаясь на данные руководителя городской администрации Дмитрия Брыжинского, пишет о 174 раненых (по состоянию на 12:00 утра).

В больницах с различными травмами находятся 46 человек, в том числе шестеро детей. Также известно, что 7 человек в результате российской атаки по Чернигову погибли.

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Удар по Чернигову 19 августа - главное

Российские войска осуществили ракетный обстрел центра Чернигова 19 августа. Под удар попал драмтеатр, где проходила выставка БПЛА, и прилегающая территория.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удар РФ является свидетельством действий территористического государства.

Стоит заметить, что удар Россия совершили на православный праздник Яблочного Спаса, когда в центре города было большое скопление мирных граждан с детьми.

Следствием установлено, что атака была направлена на наибольшие потери среди местного населения. Утверждалось, что россияне умышленно перестроили "Искандер" на взрыв в воздухе, чтобы увеличить поражение живой силы на открытой местности.

До этого РФ ударила по шведскому заводу подшипников в Луцке и атаковала жилые дома Львова.

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