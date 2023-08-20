Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

Новые подробности ракетного удара российских оккупантов по Чернигову сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов.
Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, следствием установлено, что основная сила взрыва была в Чернигове 19 августа направлена именно на людей, которые находились вокруг драмтеатра.
"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности", - рассказал представитель ОГП.
Есть веские основания предполагать, что основная сила взрыва была спланирована на окружающих людей, говорит руководитель Департамента ОГП.
Он уточнил, что расследование устанавливает лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины, добавил Белоусов.
Ракетный удар РФ по Чернигову
Напомним, в результате российского удара балистической ракетой по центру Чернигова в субботу, 19 августа, погибли 7 человек. За медицинской помощью обратились148 человек, 15 были прооперированы, повреждено более 60 домов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.
Позже стало известно о том, что число жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.
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