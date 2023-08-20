Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

Россия использовала ракету Искандер-М с измененными настройками, рассказал Юрий Белоусов.

https://glavred.info/ukraine/iskanderom-bili-po-lyudyam-na-ulice-v-ogp-raskryli-detali-udara-rf-po-chernigovu-10494508.html Ссылка скопирована

РФ ударила Искандером по Чернигову / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine, mil.ru

Новые подробности ракетного удара российских оккупантов по Чернигову сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов.

Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, следствием установлено, что основная сила взрыва была в Чернигове 19 августа направлена именно на людей, которые находились вокруг драмтеатра.

"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности", - рассказал представитель ОГП.

видео дня

Есть веские основания предполагать, что основная сила взрыва была спланирована на окружающих людей, говорит руководитель Департамента ОГП.

Он уточнил, что расследование устанавливает лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины, добавил Белоусов.

Ракетный удар РФ по Чернигову

Напомним, в результате российского удара балистической ракетой по центру Чернигова в субботу, 19 августа, погибли 7 человек. За медицинской помощью обратились148 человек, 15 были прооперированы, повреждено более 60 домов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

Позже стало известно о том, что число жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Больше новостей: