УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

Алексей Тесля
20 августа 2023, 15:41 обновлено 20 августа, 15:47
124
Россия использовала ракету Искандер-М с измененными настройками, рассказал Юрий Белоусов.
Чернигов
РФ ударила Искандером по Чернигову / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine, mil.ru

Новые подробности ракетного удара российских оккупантов по Чернигову сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов.

Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, следствием установлено, что основная сила взрыва была в Чернигове 19 августа направлена именно на людей, которые находились вокруг драмтеатра.

"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности", - рассказал представитель ОГП.

видео дня

Есть веские основания предполагать, что основная сила взрыва была спланирована на окружающих людей, говорит руководитель Департамента ОГП.

Он уточнил, что расследование устанавливает лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины, добавил Белоусов.

Ракетный удар РФ по Чернигову

Напомним, в результате российского удара балистической ракетой по центру Чернигова в субботу, 19 августа, погибли 7 человек. За медицинской помощью обратились148 человек, 15 были прооперированы, повреждено более 60 домов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

Позже стало известно о том, что число жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Больше новостей:

новости Чернигова Искандер война России и Украины
Реклама

Главное за день

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

15:41 Украина
"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

15:25 Украина
Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

15:10 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:41

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

15:30

Загадка для самых внимательных: нужно найти медвежонка в густом лесу

15:25

"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

15:10

Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

15:06

Муравьев не будет ни в доме, ни в саду: 6 проверенных народных методов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:57

Эктор Хименес-Браво сбрил волосы из-за проблем со здоровьем - идет на операцию

14:36

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

14:35

"Второй день рождения": Фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в жутком ДТП

14:24

Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецептВидео

Реклама
14:22

Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

13:49

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:20

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

12:55

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:47

"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

12:47

"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

12:29

Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

12:04

"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

12:03

F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

11:53

"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

11:45

Планы Путина провалились, Россия под ударами ракет С-200 – разведка Британии

Реклама
11:39

FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

11:26

До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

10:47

"Не недооценивайте Украину": Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления

10:45

"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

09:58

Правильно говорить "їхати в авто" или "в авті": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:52

Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

09:22

"Жизнь в обмен на территории": что нового задумали россиянемнение

09:16

Козловский временно вернулся в Киев с фронта: что произошло

08:54

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты – The Telegraph

08:47

В Воздушных силах пояснили, какие пилоты будут учиться на F-16 в Британии, а какие - в Швеции

07:45

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропортаВидео

06:10

Будут ли мирные переговоры?мнение

05:30

Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

05:30

Как сделать идеальный макияж за 5 минут: позавидуют даже моделиВидео

04:20

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

04:19

Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:00

"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направленииВидео

02:27

Безумная головоломка для мудрецов: надо помочь замужней женщине найти своего мужа

02:05

Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:35

Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

Реклама
19 августа, суббота
23:39

Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

23:13

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - МусиенкоВидео

22:54

"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

22:15

Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

21:27

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

20:40

Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

20:16

"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

20:09

Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

19:35

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:10

В России новый скандал с Кадыровыммнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять