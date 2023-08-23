Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков

Россия в течение 20 лет вливала триллионы в производство оружия, но пошла самым простым путем. Поэтому в перспективе пожалеет об этом, считает эксперт.

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Россия скоро останется без авиации - Олег Катков / Главред

Страна-агрессор Россия, похоже, начинает наращивать военный потенциал даже в условиях санкций. В частности, по некоторым данным, РФ уже построила у себя завод по производству "шахедов" и пытается выпускать некоторые номенклатуры ракет.

В интервью Главреду военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, почему Россия может вскоре остаться без авиации, как много танков может производить РФ и почему ее предприятия завалены советскими танками, а также при каких условиях РФ может стать рынком оружия для Китая.

Как бы вы оценили текущие ресурсы России в оружии – насколько санкции реально смогли повлиять на производство оружия в РФ?

Сначала надо начать, наверное, с того, о чем мы говорим, а именно о военно-промышленном комплексе Российской Федерации, который получил огромное финансирование в течение последних двадцати лет.

После прихода Путина к власти ВПК РФ начал получать миллиардные средства в виде прямых инвестиций, обновления производства, потому что заказывались огромные объемы вооружения, вкладывались средства в производство новых образцов. И некоторые из них из-за того, что в них была высокая компонента именно западных комплектующих, не были реализованы, хотя разбег был огромен.

Здесь речь идет о той самой "Армате" - известном танке, за которым на самом деле кроется создание многофункциональной платформы. То есть не только танка, но и САУ на его базе, БМП и других образцов бронетехники, таких как "Курганец" или колесной боевой машины "Бумеранг". Среди авиации - Су-57 и известный проект "ПАК ДА", который забуксовал и не был реализован (и, наверное, в принципе не будет реализован) на замену Ту-95, которые еще помнят Сталина, потому что они совершили первый полет еще при его жизни. Также эти самолеты они могли заменить советские Ту-160 и огромный парк авиации в целом. Общий объем средств, который был влит в оборону за 20 лет, достигает отметки около одного триллиона долларов.

До 2014 года, то есть до аннексии Крыма, РФ довольно тесно сотрудничала с западными компаниями. Мы все помним о намерении закупить вертолетоносцы "Мистраль" во Франции, которые уже были готовы, но аннексия Крыма не позволила передать их заказчику. Бронеавтомобили "Рысь" от итальянского "IVECO", да и в целом приближение России в начале 2010-х годов к западному оборонному промышленному комплексу за счет локализации производства западных вооружений и получения технологий. Но не в виде готовых изделий, а именно компонентов. Замечательный пример - тепловизионный прицел "Сосна-У", а точнее его тепловизионная матрица от французской "Thales", которая поставлялась в РФ после 2014 года. Поставки были через Беларусь, но мы должны ставить знак равенства между белорусским военно-промышленным комплексом и российским, потому что белорусский очень давно является его частью.

Тем более, что все это базируется на остатках советского оборонно-промышленного комплекса. А на территории РСФСР было огромное количество оборонных предприятий, причем замкнутого цикла. То есть если Украина во многих образцах вооружений не имела замкнутого цикла, то на территории РСФСР за счет огромной площади они имеют полный цикл производства вооружения.

Смотрите интервью Олега Каткова Главреду о военных ресурсах России:

Теперь мы говорим о санкциях, которые вводились с 2014 года. Потому что именно тогда началась их имплементация в виде запрета сотрудничества с Российской Федерацией в оборонной сфере, которое еще тогда пытались обходить, в том числе и страны Европейского Союза. В то же время именно с этого года, с начала аннексии Крыма, был запрещен экспорт в Россию западных электронных компонентов классов "Space" и "Military".

Существует четыре градации электроники. Самый высокий уровень, Space, это электроника для космических аппаратов. Она имеет огромную отказоустойчивость, рассчитана на работу в космическом пространстве с космической радиацией, экстремальными температурами, перегрузками при запуске. Электроника ниже классом - Military. Этот класс рассчитан именно на работу в условиях высоких нагрузок, которая присуща военной технике. Именно эти два компонента были исключены из экспорта в РФ еще в 2014 году, из-за чего россияне не смогли реализовать огромное количество оборонных программ. Еще ниже находится класс Industrial, где электроника имеет высокую отказоустойчивость для того, чтобы работать в условиях производства 24/7. И напоследок – класс гражданских компонентов.

К сожалению, у РФ с 2014 года из-за того, что санкции были постепенными, было определенное время для адаптации, поэтому они начали активно использовать именно самый доступный класс гражданской электроники в военной технике, а в космических аппаратах использовать класс Industrial. Несоответствие класса означает более низкую надежность техники, но позволяет ее реализовать в формате "ездит-стреляет".

Если думать, что после введения санкций через две-три недели РФ скатится до состояния каменного века, то, к сожалению, такого не будет. Это игра в долгосрочной перспективе, и, возможно, в текущих условиях результат даже тогда будет отличаться от желаемого. У нас есть отличный пример Ирана – страна с 1979 года находится под санкциями, под очень жесткими – в течение последних 10 лет за разработку ядерного вооружения. И, тем не менее, страна сотрудничает в оборонной сфере, то есть производит вооружение, продает его даже в РФ в виде дронов-камикадзе, а точнее самолетоснарядов "Shahed", и демонстрирует разработку других видов вооружения. В том числе ракетного и угрожает уничтожить им, например, Израиль, просто вывешивая плакаты с так называемыми гиперзвуковыми ракетами и заявляя о том, сколько им лететь до Тель-Авива, потому что Иран желает уничтожения Израиля и всего еврейского населения (это к слову о том, что Израиль блокирует экспорт вооружения в Украину).

Как минимум мы должны видеть ситуацию в этом разрезе, а также должны учитывать фактор Китая.

Китай может полностью взять на себя роль государства, которое решит все вопросы РФ в вооружении и его компонентах в любом объеме.

Исключение этого фактора крайне сложное. Даже в ситуации, когда Пекин вводит определенные ограничения по экспорту. Например, с 1 сентября начинают действовать ограничения по экспорту дронов, которые имеют высокую грузоподъемность и длительное время полета – то есть те, которые россияне превращают в летающие дроны-минометы, о чем появилось видео, где китайские частные производители демонстрируют работу такого ударного дрона-миномета с бумажкой с надписью заказчика, российского сообщества, которое занимается поставкой таких вещей. И хоть была приписка, что с 1 сентября будет невозможно отправить сразу готовый дрон, то есть тот, который приспособлен к сбросу минометных мин, но его будут снабжать разобранным, в виде машкомплекта – отдельно двигатели, рама, сброс, камера. То есть оно приходит в разных коробочках, но собирается на территории РФ, что называется, за 10 минут.

То есть в этой ситуации довольно сложно говорить о том, что санкции вообще могут быть действенными как в краткосрочной, так и даже в среднесрочной перспективе. Также надо понимать, что Китай продолжает поставки в РФ именно компонентов для вооружения – его застукали на поставке компонентов для военной авиации. Также не надо приуменьшать значение Индии, поскольку она является одним из крупнейших покупателей российского вооружения и крайне медленно дрейфует от него. Они, несмотря на санкции, продолжают реализовывать контракт на С-400, открывают и не запускают на полную мощность производства, например, автоматов Калашникова в Индии. И, например, существует проект BrahMos - крылатая противокорабельная ракета, известная как "Оникс", которую производят совместно с Россией. И довольно легко представить ситуацию, когда, например, РФ для совместного производства "Брамосов" говорит, что ей нужно вдвое больше комплектующих. И тогда у нее станет вдвое больше "Ониксов", которые полетят по украинским городам.

Какова тогда реальная способность России производить у себя оружие? Что она может производить?

Она может производить все. Не того качества, возможно даже не в том количестве, но может. И ее оборонно-промышленный комплекс не находится под постоянными методическими ударами, в отличие от украинского. Нет у Украины возможностей бить по российским предприятиям, которые находятся на расстоянии в сотне километров от границы на территории Российской Федерации. Если бы были такие возможности, было бы значительно легче. То есть когда мы говорим о тех же ракетах, то есть завод в Рыбинске, который расположен в 1200 км от границ Украины и производит все двигатели для российских ракет (крылатых ракет "Калибр", Х-59, Х-35). И если бы у Украины было достаточное количество таких дальнобойных средств, было бы, очевидно, легче. Но их нет. К сожалению.

Почему, по вашему мнению, Запад до сих пор так медленно передает нам необходимые вооружения? И каждый раз, когда нам передают какую-то новую номенклатуру оружия, встает условие о том, что мы не имеем права этим оружием бить по территории Российской Федерации. Почему Запад с этим так медлит?

Я говорю об оружии, а не о геополитике, но лишь считаю, что это совершенно бесчеловечное условие. Их причины надо оставить, наверное, людям, которые разбираются в политических и дипломатических аспектах. Я разбираюсь в оружии. Если бы была такая возможность, и если бы мы имели доступ к примерно половине реальных арсеналов армии РФ, было бы легче.

Потому что, опять же, есть не только ограничения вроде выторговывания на дипломатическом уровне со скандалами дальнобойных средств поражения, но и даже такие бесчеловечные условия вроде того, чтобы Украина не била по РФ. От одного из украинских дипломатов, если не ошибаюсь посла Украины в Германии, прозвучало очень меткое сравнение. Мол, это все равно что игра в футбол, но вы не пересекаете половины поля противника. На самом деле любая страна, которая поставляет в Украину вооружение, всегда может спросить (например, когда Украина говорит о потребности в F-16), мол, а почему вы не закупили их самостоятельно, ведь было 30 лет, а вы не закупили ни одного нового истребителя. Почему вы жалуетесь, что нет противовоздушной обороны, и не закупили ни одного зенитно-ракетного комплекса?!

И на эти вопросы нет ответа. Точнее, он есть, но очень неудобен для Украины. И в этой ситуации надо пользоваться тем, что есть.

Давайте немного вернемся к "шахедам" и к Ирану, о котором вы упоминали. Звучала информация как от украинских, так и от иностранных источников, что Россия действительно начала производство, построила завод на территории Татарстана по производству "шахедов". Насколько это производство зависит от Ирана, а именно от компонентов, которые он может предоставить, и насколько массовым может быть это производство? То есть насколько критична ситуация, если завод будет продолжать работу?

Дело в том, что мы опираемся на относительно не верифицированные источники информации…

Но официально говорили о том, что уже находили в Украине обломки этих "шахедов", то есть этот факт был подтвержден.

Да, есть факт, что используются "шахеды", которые имеют другое исполнение и снаряжение чем те, которые были раньше. В отношении производства в РФ мы опираемся больше на полуофициальные неверифицированные источники. Но это, в частности, публикация сообщества "Протокол", где они расписали, что этот проект реализуется в исключительно промышленной экономической зоне Алабуга в Татарстане рядом с Набережными Челнами, где собирается КамАЗ. По плану такой локализации (там действительно вливаются астрономические средства: приводили цифры, что подготовка к производству – это 10 млрд долларов, из которых 8 тратит даже не бюджет РФ, а фактически российский банк ВТБ, кредитор Алабуги, хотя странно говорить о российской экономике не в лице государственности и олигархата), выход на полноценную мощность этого предприятия составляет 2-3 года и 10 миллиардов долларов.

Те "шахеды", что сейчас находят, отличаются от тех, которые были раньше. В частности, сначала там появилась боевая часть, которая уже не со специфическим иранским полетом мысли. Вместо нее там стоит советская крепкая боевая часть. Также изменилась технология производства самого корпуса, фюзеляжа, который раньше был литым, а сейчас имеет характерные винглеты, которые прикручиваются на саморезах. То есть уже идут упрощенные технологии, и мнение, что их уже начали собирать в РФ – под вопросом. Возможно, но не точно.

В любом случае, к такой ситуации надо быть готовым. Вообще то, что "шахеды" или что-то максимально аналогичное начнут собирать в РФ, было лишь вопросом времени. Как бы то ни было, но это довольно эффективное средство поражения, дальнобойное, по минимальной себестоимости на уровне объявленных оценок 20, 40 или пусть даже 100 тысяч долларов. Что очень дешево для такого средства, и за счет массовости и дешевизны это – угрожающая вещь.

Что касается того, что этот завод уже работает, то, возможно да, но не полноценно производит их самостоятельно. Значительная часть компонентов будет поставляться из Ирана объективно еще месяцы - возможно год, возможно полтора-два года. Но значительная часть компонентов (речь идет об электронных компонентах) доступна на гражданском рынке, условно говоря, с AliExpress. Также РФ еще производит что-то самостоятельно - например, блоки "Комета", которые отвечают за получение спутниковых сигналов, навигации даже в условиях радиоэлектронной борьбы, и боевые части.

Конечно, место для производства самих "шахедов" в РФ выбрано крайне прагматично. И это надо понимать, а не пребывать в каких-то розовых иллюзиях. Алабуха рядом с Набережными Челнами, где производят КамАЗы. А там возможно реализовать и производство тех же двигателей от "мопеда", и связь проводов, и поставить станки с числовым программным управлением в самой Алабуге для производства металлических частей. Вопрос на самом деле лишь в автоклавах для запекания корпуса. В Алабуге сейчас расположено новое крупнейшее российское предприятие по производству карбона, из которого формируется корпус и после этого запекается в автоклавах. То есть место выбрано довольно прагматично, и, опять же, там более тысячи километров от Украины за Волгой.

Надо быть готовым к тому, что в РФ таких дронов станет больше, и они их начнут производить в большем темпе, чем сейчас получают из Ирана.

Например, они получают 400 "шахедов" из Ирана. Сколько они могут реально у себя их сделать?

Они декларируют, что будут производить в десятки, сотни раз больше. Но когда мы говорим о российской оборонной промышленности, то несмотря на то, что ее заваливают деньгами, наш главный союзник – астрономическая российская коррупция, постоянные "распилы" денег и схематозы, которые Украине никогда даже не снились. И там постоянно в реализации любого проекта сроки уверенно сдвигаются в сторону - переносятся, с другими объемами и так далее. Если Украина и мир будут сидеть сложа руки, то есть ничего не делать, не мешать, то рано или поздно РФ все таки развернет массовое производство, потому что такие дроны-камикадзе для РФ являются отличным решением для того, чтобы терроризировать мир.

Мы должны понимать следующее: технологии для их производства настолько незначительны, потому что это не производство баллистических или даже крылатых ракет, но для того, чтобы терроризировать мир, этого может быть достаточно.

Тем более, что технологии производства позже могут быть легко переданы всевозможным странам и террористическим организациям. Потому что РФ ведет гибридные войны, и это также является фактором.

Что в России происходит с производством "Ланцетов"? Была информация, что РФ начала кустарным методом производить их более активно…

Не кустарным - там, к сожалению, промышленное производство.

Когда мы говорим об РФ, есть вещи, которые можно и надо высмеивать, показывать недостатки. А есть вещи, которые нужно понимать в реальности, чтобы не находиться в крайне опасных иллюзиях, потому что мы, опять же, говорим о стране с развитым военно-промышленным комплексом, огромными запасами и абсолютным пренебрежением чего-либо. То есть РФ может производить вооружение и раздавать карточки на еду. Причем еды может не быть - Советский Союз это уже проходил, и РФ может вполне к этому вернуться.

В отношении "ланцетов" надо рассматривать ситуацию реально. Русские пошли прагматичным путем - взяли старый торговый центр, который не эксплуатируется и развернули там производство. Этому решению надо поучиться, но дело в том, что никто этот торговый центр бомбить не будет, потому что у Украины нет таких средств поражения, в отличие от РФ. Что касается их количества, то эта цитата из "Звездных войн" о "тысячах на подходе" - просто цитата.

Как человек, который этим занимался до полномасштабной войны довольно регулярно, могу сказать, что они использовали все имеющиеся средства, чтобы снять так, чтобы малое количество считалось астрономическим. И речь не только о зеркалах – например, на стеллажи с готовым вооружением повесить по 1-2 образца, когда там должно умещаться значительно больше. Но при этом поставить больше стеллажей, по которым уже разбрасывать полуготовые изделия и сделать картинку. Главное, что там было продемонстрировано из того, что позволяет оценить реальную производственную мощность - это даже не количество людей в белых халатах, которых они туда нагнали.

Дело в том, что производство вооружения – это в любом случае ручной труд, но они показали лишь два станка с числовым программным управлением, которые необходимы для изготовления всех металлических компонентов дрона. Объективно производство "ланцетов" упирается в электронику, которую они, очевидно, получают из Китая. Опять-таки, это гражданская электроника, но, тем не менее, там мощный канал снабжения. Они не показали самого главного - количества автоклавов, необходимых для запекания фюзеляжей.

То есть говорить о том, что их производят тысячи в месяц, объективно нельзя. Но и нельзя говорить, что это производство – полная показуха. То есть это производство работает – возможно, там речь идет о десятках в месяц, возможно, ближе к сотне. Но надо понимать и то, что в Минобороны Российской Федерации за эти "ланцеты" ухватились, потому что они, во-первых, наносят вред, это опасное оружие. А во-вторых, она медийная.

Дело в том, что для корректировки огня используется БПЛА, который ведет съемку, и именно "Ланцет" снимает и передает картинку в режиме онлайн. Как вот в свое время была вторая карабахская война, где Азербайджан крайне активно в таких информационных операциях использовал Bayraktar TB2 и постоянно, чуть ли не в режиме онлайн, показывал уничтожение армянской техники, личного состава. То же самое пытается сделать Российская Федерация. То есть надо понимать, что не каждый из эпизодов, которые демонстрирует Минобороны РФ по "Ланцету" – это результат уничтожения техники. Это даже не результат поражения этой техники, и те же видео всплывают по несколько раз в месяц или сняты с разных ракурсов. Возможно даже повторяются, и удары наносятся повторно по пораженной технике. То есть здесь надо пропускать все через фильтр адекватности, однако держать в голове, что "ланцеты" существуют. И пока они производятся, скорее всего, РФ будет пытаться масштабировать их производство.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил данные, согласно которым Россия уже в этом году выпускала ракеты Х-101 с иностранными комплектующими. Как много Россия может выпускать таких ракет, и какие еще, кроме Х-101, она сейчас имеет возможность массово выпускать?

Если брать во внимание данные Минобороны Украины от начала января этого года, то там было указано об общем выпуске крылатых ракет Х-101, Х-55, "Калибр" в разрезе 40 единиц в месяц. После этого были сообщения о кратном масштабировании производства. Возможно, мы говорим сейчас объективно о больших цифрах.

Относительно количества, которое производят россияне - вопрос открытый, но более 40 в месяц точно. К тому же, Россия использует ракеты в режиме "произвели-отправили на аэродром-подвесили на самолет-отстреляли", и это уже продолжается с начала года. То есть уже в начале года по серийным номерам было видно, что эти ракеты произведены в первом квартале 2023-го года. Во втором квартале, соответственно, были ракеты, которые были произведены во втором квартале. В таком режиме они и работают. Поэтому ответ на вопрос, когда в РФ закончатся ракеты будет тогда, когда производство в вышеупомянутом Рыбинске будет уничтожено, потому что тогда они и не смогут их производить. По крайней мере определенное время, пока не возобновят производство, потому что также надо понимать, что есть определенный запас двигателей к этим ракетам.

Относительно компонентов, то они могут иметь происхождение из США, Германии и стран ЕС. Но по большей части, по тем анализам, которые мне попадались на глаза, речь шла о гражданских компонентах. То есть те, которые используются в гражданской электронике и находятся в свободном доступе. Которые можно купить если не напрямую, то через вторые, третьи, десятые или даже сороковые руки на AliExpress. Да, это не государственное снабжение. Потому что когда речь идет о поставках сотен или тысяч компонентов одновременно, то это не такие небольшие ниточки, по которым эти компоненты поступают. Этих ниточек довольно значительное количество, и их перерубить значительно сложнее, чем один канат. С этим надо бороться, но тут мы снова возвращаемся к разговору о факторе Китая.

Также стоит понимать то, что когда РФ с 2014 года встретилась с санкциями, то там начали конструировать ракеты по нескольким вариантам – конструкция одной и той же ракеты с разной элементной базой, которую они могут варьировать. То есть если определенный канал поставки конкретной микросхемы невозможен, то они используют другие. К этому также надо быть готовыми, и не стоит ожидать, что санкции могут повлиять в краткосрочной перспективе. Это игра в долгую, и результат санкций уже можно увидеть.

Вот, например, сейчас продолжается выставка вооружения "Армия 2023" под Москвой, где уже объявлено количество контрактов на 400 миллиардов рублей. Причем объявили бодро, щеголяя этим, но забыли добавить статистику за прошедшие годы: по пол триллиона рублей за 2022 и 2021 год, а также 1,16 триллиона рублей в 2020 году. В рублях разница якобы и не сильно велика, но в долларах разница между 2020 годом и сегодня в четыре раза.

Если говорить о тяжелой технике, то какие в России сейчас возможности к ее выпуску? Поскольку был период, когда русские доставали ее из Белоруссии, потому что не хватало своей. За эти полтора года научились ли они, точнее наладили ли они как-то процесс производства именно тяжелой техники?

Дело в том, что они не разучились.

Я имею в виду, отладили ли они процесс…

Они не прекращали этот процесс.

Но ведь на это нужно определенное время…

Не нужно это время, они этим занимались 20 лет, вкладывая почти триллион долларов. Мы говорим о таких вещах - в РФ ничего не прекращалось, они, к сожалению, лишь наращивают. Я не знаю, как еще более дипломатично объяснить то, что они не прекращали. Санкции - это игра в долгую. Там вложены огромные средства, и Россия продолжает вкладывать огромные средства, и она может вложить все имеющиеся средства. Русским нечего будет есть, полки будут пустыми, но танки будут производить. Советский Союз это уже проходил, и РФ может спокойно пойти по тому же пути. К этому надо быть абсолютно готовым.

Нет компонентов бронетехники - хорошо. Танки Т-72Б3 раньше были "Сосна-У" с тепловизионной матрицей Thales. Поскольку она не поставляется после полномасштабного российского вторжения, то на них начали ставить тепловизионный прицел 1ПН-96, а он вдвое хуже. Дальность "Сосны-У" в отношении обнаружения целей была задекларирована на уровне 5 км, для 1ПН– 96 - 2,5 км, то есть вдвое хуже. Но в концепции "ездит-стреляет", да еще и ночью видит это работает, но вдвое хуже. Массово на самом деле вдвое уменьшение боевой эффективности в ночных условиях, а когда мы говорим о тепловизорах – это существенный фактор, но если рассматривать отдельно каждый танк, то и тот, и другой ездит и стреляет.

Россияне могут упрощать производство. Они продолжают производство танков Т-90М "Прорыв", достают из хранения Т-72. Часть из них идет на модернизацию Т-72Б3 образца 2022 года с 1ПН-96, Т-80БВМ образца 2022 года с тем же прицелом. Для понимания, этот прицел настолько ни о чем, что в нем даже не реализовали для упрощения конструкции его открывания. Он закрывается защитной шторкой от обломков и грязи, и для того, чтобы его открыть, наводчик должен высунуть руку из люка и открыть его руками. Но РФ производит такие танки и такие прицелы.

Мой вопрос больше заключался в том, как много тех танков, которые, как вы сказали, ездят и стреляют, россияне могут выпускать?

Много. Точных данных нет, но есть возможность самих оборонных заводов Российской Федерации, ремонтных бронетанковых заводов. И здесь есть положительный аспект для Украины, потому что их не так много в РФ. Они имеют определенные специализации и самый большой из них это Уралвагонзавод, который занимается производством новых танков Т-90, проводит модернизацию старых Т-72Б3 и Т-80БВМ. Если брать самые главные заводы, которые занимаются именно танками, то таких есть еще четыре. И сказать, сколько они сейчас производят невозможно, потому что нет верифицированных данных, даже ориентировочно этого сказать невозможно. Но есть понимание, что их пропускной способности не хватает. Где-то неделю назад была публикация на основе спутниковых снимков о том, как РФ выгребла большое количество танков с баз хранения. Речь шла о Т-55, Т-54 и Т-62, появление которых вообще говорит о том, что РФ испытывает нехватку танков нового поколения. Поэтому и действительно на базах хранения Т-62, Т-54 и Т-55 стало меньше – это видно даже со спутников. Но если посмотреть на тот завод, который их восстанавливает, а это 103 бронетанковый ремонтный завод под Читой, то видно, что промышленная площадка самого завода заставлена этими танками, потому что он не может этот объем танков реализовать.

То есть Минобороны РФ, когда снимает с баз хранения определенный вид вооружения, когда посчитало, сколько танков нужно, отправило их на предприятие, но это предприятие не может их пропустить в том же темпе и просто оставляет их на своей территории. А тем временем другие подвозят и подвозят, поэтому территория просто загромождается этими танками. И это можно увидеть на спутниках, поскольку Google Earth обновил снимки. Так что это видно прямо из космоса. И это касается на самом деле и всех остальных образцов вооружения, но это не значит, что за две-три недели максимум они у РФ закончатся.

В последнее время мы много слышим о том, что ВСУ сбивают вертолеты Ка-52. Хотя бы на их примере расскажите, что именно происходит с авиацией РФ, и может ли РФ активно ее производить? Потому что я так понимаю, что через некоторое время даже с Ка-52 у нее может возникнуть определенный дефицит.

Здесь как раз замечательный пример в отношении пропускной способности российской оборонной промышленности. Но не в отношении самих вертолетов, а вертолетных двигателей ВК-2500. Для понимания, это копия украинского ТВ-117, который россияне якобы там локализовали настолько, что мы знаем, что потом стало с руководителем Мотор Сичи. То есть ВК-2500 используется в абсолютном большинстве российских вертолетов. Мы говорим и о Ка-52, и о Ми-28, и о Ми-8, и о Ми-17 и многих других. То есть весь сегмент армейской авиации летает на этих двигателях. На каждую "вертушку" таких нужно два, и они имеют ограниченный моторесурс, потому что двигатели, тем более вертолетные нужно постоянно менять, ремонтировать.

Где-то месяц назад руководство Ростех, производящее эти двигатели, расписались в том, что двигателей не хватает и нужно как минимум вдвое расширять их производство. И речь идет не только о военных, но и о гражданских вертолетах Российской Федерации типа Ми-8 и Ми-17. Но двигателей просто нет, и это означает, что действительно, если ситуация будет иметь аналогичную тенденцию, то есть если россияне активно и в дальнейшем используют авиацию и сжигают моторесурс двигателей, заменять их будет нечем, потому что их не хватает. Здесь надо, наверное, сказать, что, к сожалению, компоненты украинского производства находились в вертолетах, которые атаковали и в дальнейшем атакуют Украину. То есть есть определенный позитив в том, что что-то произошло с руководством Мотор Сич, и были прекращены поставки определенных комплектующих, поэтому двигателей станет еще меньше, и российская вертолетная авиация вообще может оказаться на земле.

Конечно, не через две-три недели, но это крайне положительная тенденция, потому что на разработку собственного двигателя и полную локализации его производства (а РФ этого не сделала с 2014 года, хотя и вложили в это огромные средства, включая модернизацию самого производства в Санкт-Петербурге). Но не смогла, и учитывая опыт с двигателестроением в РФ, когда они на разработку двигателя для пассажирской транспортной авиации ПД-14 вложили десятки миллиардов долларов, этот процесс продолжается с 2008 года и его до сих пор нормально не запустили из-за нехватки технологий, а также научных, промышленных, технологических возможностей. И это было еще до санкции, а сейчас вообще под вопросом, может ли у РФ будет налажено производство авиационных и вертолетных двигателей в том числе. И в этой ситуации существует возможность того, что действительно количество вертолетов в РФ будет неуклонно уменьшаться.

В начале вы вспоминали о Ту-95, которые видели Сталина, и то, что им нет замены как таковой, потому что Россия до сих пор не наладила процесс производства. Что с авиацией? Ибо судя по тому, как часто Ту-95 (и не только) взлетают, у самолетов также есть определенный ресурс и, они изнашиваются. Может ли РФ их чем-то заменить?

Замены им нет, ситуация "win-win" для Украины. То, что с ресурсом в Ту-95 что-то не так, прекрасно демонстрирует статистика, которая доступна каждому. Сколько ракет запускает соответствующее количество этих Ту-95? Сначала они несли примерно по 6 ракет, потом начали по 4. То есть взлетает то же количество бомбардировщиков, но сейчас речь идет о том, что в среднем каждый Ту-95 запускает одну, максимум две ракеты, потому что ограничены их грузоподъемность и тому подобное. То есть для выполнения той же задачи надо привлекать больше бомбардировщиков, несущих меньше ракет, быстрее сжигающих этот ресурс. И это - крайне позитивная ситуация для Украины. Потому что заменить их РФ в принципе нечем. Ту-95 в принципе уже не производятся, они лишь модернизировались. Да, это стратегические бомбардировщики, которые могут летать очень долго, но этим самолетам уже очень много лет.

Конечно, они еще имеют Ту-160, которые тоже могут осуществлять пуски крылатых ракет. В то же время, учитывая все, они их берегут. Потому что, во-первых, их там мало-вообще в РФ около 15 Ту-160 от наследства еще из СССР и того, что Украина передавала РФ уже после его распада в рамках отказа от ядерного вооружения. Не все из них в летном состоянии, поэтому их активно берегут, потому что они почти не используются для нанесения ракетных ударов. В отношении Ту-22, который запускает ракеты Х-22 и Х-32, то была программа, и РФ пытаются ее реализовать с модернизацией в виде Ту-22МЗМ, но она активно буксует и не соответствует заявленным темпам. Она постоянно, из года в год уже на протяжении последних 5 лет сдвигается вправо, без вариантов реализации. И будет ли она реализована – под вопросом.

Относительно тактической авиации, то здесь надо понимать мощности "Сухого", производства самолетов марки Су – Су-30, Су-35, Су-34. Они не производят штурмовиков Су-25, и потеря каждого такого самолета необратима для РФ.

А как насчет МиГов - что с ними происходит?

МиГ-29 они списали довольно давно, и на КБ "МиГ" уже объективно поставили крест. С МиГ-31, если посмотреть на количество аварий и катастроф с этим самолетом в РФ, то ситуация, когда что-то сгорит во время полета вообще стандартная. Для понимания - еще в советское время в базовую подготовку пилотов МиГ-31-го входила посадка с пожаром двигателя и на одном из двигателей. И сейчас РФ где-то на Дальнем Востоке или Крайнем Севере один из МиГов раз в полгода теряет. А заменять его тоже не на что – время от времени в РФ вспоминают о каком-то фантастическом проекте под названием МиГ-41 с какими-то "аналоговнетными" характеристиками даже для россиян. И, конечно, вопрос реализации, тем более что КБ "МиГ" вызывает огромное сомнение. Это даже довольно смешно обсуждать, потому что заявления о крейсерской скорости вроде 6-7 махов – это фантастика. И даже если бы РФ не была под санкциями, у нее было бы в запасе лет 20-30. Но Су-30, Су-34, Су-35 россияне продолжают производить.

Если действительно у России такая ситуация с авиацией, то на чем может сосредоточиться РФ и насколько это отразится на боевых действиях, которые продолжаются в Украине?

Когда мы говорим об оборонной промышленности, мы должны понимать, что это не краткосрочная, а сразу среднесрочная перспектива. В краткосрочной - восстановление тех машин, которые есть, их ремонт, то есть просто поддержка в пригодности к полетам. Это, опять-таки, упирается в авиационные ремонтные предприятия РФ, как и восстановление танков Т-62 и любых других упирается в возможности бронетанковых заводов. То есть все упирается в количество двигателей, запасных частей и т.д., и просто в возможность их производства. То есть когда мы слышим такие вещи, как переход оборонной промышленности Российской Федерации на трехдневный рабочий день, семь дней в неделю, чем они хвастались, то без перевода всей экономики на такой же режим это не работает. То есть это позволяет краткосрочной перспективе, за счет планирования всех запасов, которые были созданы до этого, нарастить выпуск. А после этого не будет запасов комплектующих, потому что те предприятия, которые их производили, работают в обычном режиме.

Банальная ситуация - например, надо нарастить производство танков. Предприятие, которое их производит, переходит на трехсменный рабочий день и начинает устанавливать уже произведенные двигатели, оптические приборы, пушки, собирать корпус. И они увеличили производство, потому что был запас. Когда запас иссякнет, они приходят к поставщикам комплектующих и говорят им, чтобы те быстрее поставляли. Те также переходят на трехсменный рабочий день, чтобы производить, например, бронелисты. Но они выбивают из себя весь металл, который есть на складе, производят материал и отправляют. Потом уже они приходят к металлургам и говорят, что им нужно в три раза больше металла. Тогда уже и металлургические предприятия должны перейти на трехсменный рабочий день. Но для этих надо еще и еще, потому что мы говорим об общем комплексе промышленной экономики, которая так же одномоментно должна перейти на трехсменный рабочий день, чтобы нарастить как минимум втрое производство продукции. А это упирается в наличие рабочих рук, потому что тогда надо по меньшей мере втрое (на самом деле даже больше) увеличить коллектив.

И это надо делать по всей экономике, а РФ пошла путем перевода на трехсменный рабочий день лишь ключевых предприятий. Сейчас уже есть информация, что они работают не три, а только две, и не семь дней в неделю, а только шесть. И если говорить о краткосрочной перспективе, то сейчас РФ пытается поддерживать то, что имеет, и восстановить технику, которая у нее осталась со времен Советского Союза. Это все упирается в возможности ремонтных предприятий. Если говорить о долгосрочной перспективе, то здесь влияет технологическая отсталость, и те вливания средств помогли, но это не означает того, что российская техника соответствует западным образцам по качеству и надежности.

Еще один аспект – санкции, которые всегда действуют на перспективу и отрубают возможность среднесрочной перспективы. Так что все это - игра в долгую, и отвечать на это РФ нечем. Поэтому она продолжает инертный путь, который начала еще в 2000-х годах. То есть вливает средства, чтобы получить больше вооружения, но реальных механизмов производства не имеет. Иными словами, заливает проблему средствами. И вот когда деньги закончатся, на это наложится результат санкций, нехватка рабочих рук и отсутствие технологий, поэтому тогда ситуация будет совершенно иной. И если это будет после победы Украины, то поскольку рядом есть Китай, Россия станет просто рынком собственного вооружения.