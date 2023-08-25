УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ применит план Б в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

Алёна Воронина
25 августа 2023, 10:13 обновлено 25 августа, 10:16
127
РФ "припасла" еще один вариант, как повлиять на Украину, ведь на фронте оккупантов преследуют неудачи. Поэтому украинцам стоит быть осторожными, сказал Данилов.
Алексей Данилов, украинские военные
У России есть план Б относительно войны в Украине, говорит Данилов/ коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Страна-агрессор Россия не может одержать победу над Украиной военным путем, поэтому она решила применить свой план Б – попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

С помощью такой внутренней дестабилизации РФ хочет "покачать" нашу страну. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Радио Свобода.

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация одержать победу над нами военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться пошатать нашу страну", – отметил секретарь СНБО.

видео дня

Он подчеркнул, что украинцы должны быть бдительными, чтобы не допустить возникновения таких событий и ситуаций, на которые рассчитывает страна-оккупант.

Данилов отметил, что своих целей по дестабилизации ситуации в Украине Россия пытается добиться с помощью медиа-коллаборантов, деятельность которых всё чаще фиксируют в последнее время. По словам секретаря СНБО, в свое время эти коллаборанты приехали из Луганска "с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах". Они находятся за пределами Украины, но выдают себя за украинцев и "начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", добавил Данилов.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области, считают в ISW. В то же время в РФ заговорили о критическом моменте.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враги выпустили по Одесской области "Калибры" из Азовского моря. Она отметила, что во время атаки Одесской области ночью 25 августа россияне пытались поразить один из важных портов.

Напомним, в ночь на 25 августа в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты начали ныть о массированной атаке 42 дронов. Взрывы были слышны в районах Симферополя, Севастополя, Еленовки, Саках, вблизи мыса Тарханкут и мыса Меганом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине вторжение России Алексей Данилов
Реклама

Главное за день

РФ применит план Б в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

РФ применит план Б в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

10:13 Украина
Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

09:07 Украина
F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:13

РФ применит план Б в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

09:52

Враги выпустил по Одесской области "Калибры" из Азовского моря: в ВСУ прокомментировали ситуацию

09:50

Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол

09:30

Как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение АвраменкоВидео

09:07

Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
09:00

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоЭксклюзив

08:56

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: 3 главных совета

08:31

"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней СофийкеФото

08:26

Для чего Путин убил Пригожинамнение

Реклама
08:13

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:00

Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

07:15

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

07:00

Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

06:41

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:40

Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

06:10

Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверкамнение

05:35

Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

05:00

Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

04:40

"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

Реклама
02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

22:28

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

22:15

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:07

"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

21:23

Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция "убила"

21:20

София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

21:09

"Лукашенко в зоне риска": Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

21:03

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в ТокмакеВидео

21:01

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везениеВидео

20:52

Лавров "вспыхнул" после вопроса о гибели ПригожинаВидео

19:55

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:47

Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривлянийВидео

Реклама
19:34

Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

19:10

Пригожина убрал не Путинмнение

19:03

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

18:46

Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

18:32

Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:02

Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять