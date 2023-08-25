РФ применит план Б в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

РФ "припасла" еще один вариант, как повлиять на Украину, ведь на фронте оккупантов преследуют неудачи. Поэтому украинцам стоит быть осторожными, сказал Данилов.

https://glavred.info/ukraine/rf-primenit-plan-b-v-ukraine-poskolku-ne-mozhet-pobedit-voennym-putem-danilov-10495684.html Ссылка скопирована

У России есть план Б относительно войны в Украине, говорит Данилов/ коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Страна-агрессор Россия не может одержать победу над Украиной военным путем, поэтому она решила применить свой план Б – попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

С помощью такой внутренней дестабилизации РФ хочет "покачать" нашу страну. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Радио Свобода.

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация одержать победу над нами военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться пошатать нашу страну", – отметил секретарь СНБО.

видео дня

Он подчеркнул, что украинцы должны быть бдительными, чтобы не допустить возникновения таких событий и ситуаций, на которые рассчитывает страна-оккупант.

Данилов отметил, что своих целей по дестабилизации ситуации в Украине Россия пытается добиться с помощью медиа-коллаборантов, деятельность которых всё чаще фиксируют в последнее время. По словам секретаря СНБО, в свое время эти коллаборанты приехали из Луганска "с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах". Они находятся за пределами Украины, но выдают себя за украинцев и "начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", добавил Данилов.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области, считают в ISW. В то же время в РФ заговорили о критическом моменте.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враги выпустили по Одесской области "Калибры" из Азовского моря. Она отметила, что во время атаки Одесской области ночью 25 августа россияне пытались поразить один из важных портов.

Напомним, в ночь на 25 августа в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты начали ныть о массированной атаке 42 дронов. Взрывы были слышны в районах Симферополя, Севастополя, Еленовки, Саках, вблизи мыса Тарханкут и мыса Меганом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.