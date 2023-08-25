В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

Взрывы были слышны в районах Симферополя, Севастополя, Еленовки, Саках, вблизи мыса Тарханкут и мыса Меганом.

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В Крыму прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, pixabay

Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 25 августа, прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщили местные паблики со ссылкой на жителей полуострова.

Взрывы слышали около 4 часов утра в районе мыса Меганом и у мыса Тарханкут. Кроме этого, такие звуки были слышны в районах Симферополя, Севастополя, Еленовки и Саках.

При этом российские пропагандисты сообщали, якобы в Бахчисарайском районе пролетело по меньшей мере 17 беспилотников. Гауляйтер Севастополя заявил, будто несколько дронов было уничтожено над морем в районе мыса Херсонес.

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После взрывов в Минобороны страны-агрессора России заявили, якобы ночью Крым атаковали 42 беспилотника. При этом российские оккупанты традиционно говорят, будто им "удалось всё сбить". По словам российского ведомства, якобы 33 дрона "посадили" средства радиоэлектронной борьбы, а еще девять – сбила российская ПВО.

Напомним, еще вечером 24 августа сообщалось о взрывах на полуострове. В Севастополе прогремели мощные взрывы, ее было минимум 7 в разных районах города, в небе были яркие вспышки, сообщили в сети.

Спецоперация ГУР в Крыму 24 августа

Ранее сообщалось, что ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали спецоперации. Украинские воины уничтожили технику РФ и установили флаг Украины. Защитники Украины высадились на берег возле Еленовки и Маяка. Завязался бой, в результате которого у оккупантов есть потери, также была уничтожена вражеская техника.

Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал подробности мощного рейда в Крыму. Украинские военные высадились на территории оккупированного Крыма и ликвидировали минимум 30 оккупантов и повредили минимум 4 быстроходных катера россиян.

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